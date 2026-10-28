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Primeras palabras de Flávio Bolsonaro tras llegar a Estados Unidos: “El líder de Brasil”

Flávio Bolsonaro arribó a Estados Unidos después de perder las elecciones contra Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 28 de 2026
05:36 p. m.
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El ambiente político en Brasil se ha sacudido luego de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva derrotara a Flávio Bolsonaro y se asegurara otro periodo.

Flávio Bolsonaro llega a Florida en un vuelo privado tras salir de Brasil en medio de investigaciones judiciales
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La primera vuelta del 4 de octubre dejó como vencedor a Flávio, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Si bien el margen fue pequeño, algunos sectores consideraron que el bolsonarismo iba a retornar al poder.

Flávio asegura que hubo fraude

Sin embargo, la campaña de Lula se intensificó y los resultados se evidenciaron con lo ocurrido el domingo 25 de octubre. El presidente logró recortar la diferencia de 4.4 millones de votos y obtuvo el 51.8 %.

Lula tendrá su cuarto periodo presidencial, siendo esta la segunda vez que se reelige. Por su parte, Flávio no reconoció los resultados, aunque su partido, el Liberal, sí lo hizo.

Con el paso de los días, corrió la sospecha de que Bolsonaro iba a salir de Brasil. Finalmente, las especulaciones se hicieron realidad en la noche del martes 27 de octubre, cuando arribó a Argentina en un vuelo privado con destino a Ecuador.

¿Por qué llegó a Estados Unidos?

Paralelamente, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que le iba a conceder el visado a él y su familia, a pesar de que tenían cancelados los pasaportes. Cabe mencionar que hay varios casos judiciales activos contra el excandidato, siendo el más grave un posible lavado de dinero.

La ruta que tomó Flávio Bolsonaro para salir de Brasil tras perder las elecciones
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Fue este miércoles 28 de octubre cuando las cámaras grabaron el momento en el que aterrizó el jet en Florida, sur de EE. UU. Bolsonaro ingresó al país con visa migratoria B1, lo que significa que es de negocios. Tiene autorización para estar en suelo norteamericano hasta el 4 de enero de 2027.

A través de X, publicó una carta en la que aseguró ser el líder de Brasil y que comandará a la oposición desde Estados Unidos. Afirmó que en la segunda vuelta hubo fraude electoral basándose en la extensión del horario de votaciones.

Sostuvo que la situación de su papá, quien está condenado, responde a una persecución política, y que él también es víctima de esta, por lo que dijo estar a salvo en otro país.

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