Falleció una querida y legendaria actriz: esto se conoció

El lunes 26 de octubre de 2026, a sus 80 años, murió una de las actrices de televisión más importantes de Estados Unidos tras luchar contra una enfermedad agresiva.

Susan Saint James, que nació el 14 de agosto de 1946 en Los Ángeles, California, creció en Illinois y, en un principio, inició a formarse como modelo; falleció en una entidad hospitalaria.

La noticia fue confirmada en un diálogo que uno de los representantes de la actriz tuvo con People, una de las revistas más conocidas de Estados Unidos.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Susan Saint James, la legendaria actriz de Estados Unidos?

En la conversación que el representante de Susan Saint James accedió a tener con People, reveló que la actriz había sido diagnosticada con cáncer de páncreas.

Por lo tanto, a pesar de que se encontraba bajo un estricto monitoreo médico, su estado de salud se fue deteriorando de manera paulatina hasta el día de su deceso.

Así fue la trayectoria de Susan Saint James en la televisión y el cine

Susan Saint James, que retornó a California a sus 20 años para dedicarse a la actuación, debutó en 1966 en la producción 'Fame Is the Name of the Game', que fue el piloto que le dio vida a la serie 'The Name of the Game'.

En consecuencia, también hizo parte de ese proyecto televisivo, interpretó a Peggy Maxwell y en 1969 se ganó un Emmy en la categoría de 'mejor interpretación continuada de una actriz de reparto en una serie'.

Además, en televisión también hizo parte de series altamente calificadas como McMillan & Wife y Kate & Allie.

Posteriormente, incursionó en el cine y trabajó en películas como:

'Outlaw Blues'.

'How to Beat the High Cost of Living'.

'Carbon Copy'.

'Love at First Bite'.

Por eso, como un homenaje a su trayectoria, Susan Saint James obtuvo en 2008 una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.