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Presidente De la Espriella anuncia deportaciones de migrantes con anotaciones y el traslado de todos los capturados en Bogotá

Tras la operación Kratos, el jefe de Estado anunció, además, que se manejará de manera prioritaria el tema de la seguridad en las localidades de Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar.

Foto: @infopresidencia / YouTube
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Jorge Leonardo Alzate

octubre 28 de 2026
06:28 p. m.
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Finalizado el consejo de seguridad, tras la operación Kratos, que permitió la captura de 172 personas (68 en flagrancia y 104 por orden judicial) en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella realizó una serie de anuncios en materia de seguridad para “recuperar” la tranquilidad en la ciudad.

En compañía de integrantes de su gabinete y el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, destacó el trabajo articulado de 1.400 integrantes de la Policía, el Ejército y el CTI, la madrugada del miércoles 28 de octubre, en el que, según el mandatario, ha sido el mayor operativo en la historia de Bogotá.

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El tema de la seguridad en Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar será una prioridad:

La operación Kratos es solo el principio. El presidente indicó que en la reunión, que bautizó ‘el Milagro de Bogotá’, se trazó una hoja de ruta “con responsables, plazos y resultados verificables”, para lo que resta del 2026:

“Realizaremos un consejo de seguridad cada mes en Bogotá para evaluar el cumplimiento de la estrategia y su desarrollo. Nuestra prioridad es combatir a las estructuras criminales que operan y amenazan a la ciudad, como el Tren de Aragua, el ELN y la organización conocida como Los Ingenieros”.

Además, explicó que se va a manejar de manera prioritaria el tema de la seguridad en las localidades de Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, empezando por “la protección de sus comerciantes y transportadores: las víctimas más recurrentes de la extorsión. Ningún colombiano”, insistió De la Espriella, “tiene por qué pagarle a un criminal para poder trabajar, para poder vivir, para poder transitar”.

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Traslados, controles migratorios y el fortalecimiento de los gestores del orden:

El mandatario anunció que se va a fortalecer la coordinación entre Nación y Distrito para atender la situación de los migrantes venezolanos en condición irregular. “Los que estén delinquiendo y tengan anotaciones serán deportados sin ninguna dilación”, advirtió, justo antes de ordenar nuevos traslados, desde Bogotá hacia las regiones:

“La instrucción al señor director del Inpec es esta: a los bandidos que estamos capturando en Bogotá los vamos a llevar a otros departamentos. Eso ha sido un error histórico, dejar en la misma ciudad a los bandidos que azotan a la población, porque siguen haciéndolo desde su lugar de reclusión”.

Las nuevas medidas también implican “intensificar los controles en las cárceles para impedir que, desde allí, se sigan ordenando extorsiones”, reforzar la protección de los menores ante las redes de reclutamiento infantil y el papel de los gestores del orden, para permitir a la Fuerza Pública concentrar sus capacidades en operaciones de mayor impacto contra el crimen.

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