CANAL RCN
Internacional

Impactantes imágenes de la destrucción en la frontera de Nepal y China

Impactantes imágenes de la destrucción en la frontera de Nepal

imagenes-destruccion-nepal-china
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2026
08:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La frontera entre Nepal y China quedó gravemente afectada por las inundaciones repentinas y el deslave que golpearon la zona. Mientras las imágenes muestran caminos, estructuras y puestos fronterizos cubiertos de lodo, los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes ante el riesgo de nuevas riadas.

“No queda nada, hasta lo recuerdos se han esfumado”: científica sobre deslave en Nepal
RELACIONADO

“No queda nada, hasta lo recuerdos se han esfumado”: científica sobre deslave en Nepal

Más de 500 personas han muerto en Nepal, según las autoridades. Alrededor de 2.500 personas están desaparecidas en China y Nepal.

¿Cómo quedó la frontera entre Nepal y China?

Las imágenes posteriores a la tragedia muestran la magnitud de los daños provocados por la fuerza del agua y el lodo en esta zona del Himalaya.

Uno de los puntos más afectados corresponde a un área de control fronterizo del lado chino, hasta donde llegaron los equipos de emergencia para intentar encontrar personas que pudieran continuar con vida.

Los rescatistas también encontraron sobrevivientes cubiertos de lodo y utilizaron helicópteros para trasladar a personas que permanecían atrapadas o aisladas hacia lugares seguros.

Datos curiosos para entender la arrasadora avalancha entre Nepal y Tíbet
RELACIONADO

Datos curiosos para entender la arrasadora avalancha entre Nepal y Tíbet

La situación ha sido especialmente compleja por las condiciones del terreno. Las gruesas capas de barro dificultan el desplazamiento de los equipos y el acceso a algunos de los lugares donde podría haber personas atrapadas.

¿Por qué continúa la alerta en la zona?

El peligro no terminó con las primeras inundaciones. Los equipos de emergencia permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas crecidas relacionadas con un lago que se formó en una zona elevada de la cordillera del Himalaya.

Según la información reportada, la acumulación de lodo y rocas provocó una especie de represa natural después de la riada. El temor de las autoridades es que esta estructura vuelva a desbordarse y genere otra inundación repentina.

China retomó las labores de rescate después de una suspensión temporal provocada precisamente por el aumento del nivel de esta represa natural. La prioridad ahora es avanzar en la búsqueda sin exponer a los equipos a una nueva emergencia.

Avalancha en Nepal: bloqueo del río mantiene alerta por posible nuevo desastre
RELACIONADO

Avalancha en Nepal: bloqueo del río mantiene alerta por posible nuevo desastre

En Nepal, el Ejército también fue movilizado para apoyar las labores de rescate. Uno de los puntos de mayor preocupación es una planta hidroeléctrica donde más de 100 personas podrían permanecer atrapadas dentro de un túnel.

Mientras continúan las operaciones, las imágenes de la frontera dejan ver el impacto de una tragedia que todavía mantiene en alerta a las comunidades de Nepal y la región del Tíbet.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

Justicia de Ecuador declara culpable al expresidente Lenín Moreno por corrupción en hidroeléctrica

Venezuela

Estados Unidos y Venezuela firmaron gigantesco acuerdo petrolero que duplica las reservas del gobierno Trump

Estados Unidos

Presidente Trump anunció que será creada una Academia Espacial

Otras Noticias

Meta

VIDEO | Piloto y el joven que voló sobre un dron de fumigación en Meta podrían enfrentar sanciones

La Aeronáutica Civil advirtió sanciones por violar la normativa RAC-100 que prohíbe transportar seres vivos en aeronaves no tripuladas de fumigación.

Ministerio de Hacienda

Ministro de Hacienda anuncia recorte de $21,9 billones al presupuesto 2026

El jefe de la cartera de Hacienda también adelantó que a finales de septiembre presentará una ley de rescate financiero.

Chocó

Altafulla se suma a campaña para reconstruir hogares en el Chocó

Estados Unidos

La millonada que está en juego por la sede de la Copa América 2028

EPS

Nueva EPS postula más de $1 billón ante la ADRES para fortalecer pagos a prestadores