Impactantes imágenes de la destrucción en la frontera de Nepal y China

La frontera entre Nepal y China quedó gravemente afectada por las inundaciones repentinas y el deslave que golpearon la zona. Mientras las imágenes muestran caminos, estructuras y puestos fronterizos cubiertos de lodo, los equipos de rescate mantienen la búsqueda de sobrevivientes ante el riesgo de nuevas riadas.

Más de 500 personas han muerto en Nepal, según las autoridades. Alrededor de 2.500 personas están desaparecidas en China y Nepal.

¿Cómo quedó la frontera entre Nepal y China?

Las imágenes posteriores a la tragedia muestran la magnitud de los daños provocados por la fuerza del agua y el lodo en esta zona del Himalaya.

Uno de los puntos más afectados corresponde a un área de control fronterizo del lado chino, hasta donde llegaron los equipos de emergencia para intentar encontrar personas que pudieran continuar con vida.

Los rescatistas también encontraron sobrevivientes cubiertos de lodo y utilizaron helicópteros para trasladar a personas que permanecían atrapadas o aisladas hacia lugares seguros.

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La situación ha sido especialmente compleja por las condiciones del terreno. Las gruesas capas de barro dificultan el desplazamiento de los equipos y el acceso a algunos de los lugares donde podría haber personas atrapadas.

¿Por qué continúa la alerta en la zona?

El peligro no terminó con las primeras inundaciones. Los equipos de emergencia permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas crecidas relacionadas con un lago que se formó en una zona elevada de la cordillera del Himalaya.

Según la información reportada, la acumulación de lodo y rocas provocó una especie de represa natural después de la riada. El temor de las autoridades es que esta estructura vuelva a desbordarse y genere otra inundación repentina.

China retomó las labores de rescate después de una suspensión temporal provocada precisamente por el aumento del nivel de esta represa natural. La prioridad ahora es avanzar en la búsqueda sin exponer a los equipos a una nueva emergencia.

En Nepal, el Ejército también fue movilizado para apoyar las labores de rescate. Uno de los puntos de mayor preocupación es una planta hidroeléctrica donde más de 100 personas podrían permanecer atrapadas dentro de un túnel.

Mientras continúan las operaciones, las imágenes de la frontera dejan ver el impacto de una tragedia que todavía mantiene en alerta a las comunidades de Nepal y la región del Tíbet.