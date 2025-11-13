Desmantelan red que traficaba menores inmigrantes desde Canarias hasta Francia

La Policía Nacional de España informó este jueves que logró desarticular una red criminal dedicada al tráfico de menores inmigrantes desde las islas Canarias hasta Francia.

Desmantelan red de tráfico de menores en España

En el operativo fueron detenidas once personas, en una investigación que se originó tras la desaparición de varios jóvenes de centros de acogida en el archipiélago.

Según el comunicado oficial, la organización criminal contaba con una estructura internacional que incluía logística en Marruecos para trasladar a los menores hacia Canarias y contactos en Costa de Marfil, desde donde se gestionaba documentación falsificada.

Estos documentos eran utilizados para obtener papeles irregulares y facilitar el desplazamiento de los jóvenes hasta territorio francés.

La investigación comenzó luego de que se reportara la desaparición de trece menores de un centro de acogida en Lanzarote y de otro más en Gran Canaria, entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

En ese último mes, la policía detuvo a un ciudadano mauritano que intentaba viajar a Madrid con tres menores sin la autorización del centro donde estaban alojados. Durante la verificación, se descubrió que una de las jóvenes era en realidad mayor de edad y también fue arrestada junto con el otro adulto.

En el marco de las diligencias, los agentes realizaron dos registros domiciliarios en Lanzarote, donde incautaron documentos, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo perteneciente a la red. De los once arrestados, nueve fueron capturados en Lanzarote, uno en Gran Canaria y otro en Madrid.

Cuatro de los detenidos fueron enviados a prisión provisional, acusados de delitos como pertenencia a organización criminal, falsedad documental, tráfico ilegal de personas y pornografía infantil. La investigación continúa abierta, ya que las autoridades trabajan para localizar a todos los menores desaparecidos.

España: principal punto de entrada de migrantes

España continúa siendo uno de los principales puntos de entrada de migrantes irregulares en Europa, junto con Italia y Grecia. Las islas Canarias, situadas frente a la costa noroeste de África, se han convertido en una de las rutas más transitadas hacia el continente.

Solo en 2024, más de 47.000 migrantes llegaron al archipiélago, cifra que marcó un récord por segundo año consecutivo, aunque las llegadas han disminuido en lo corrido de 2025.