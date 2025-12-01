CANAL RCN
Colombia Video

Rescatan a 20 colombianos que cayeron en red de trata en Camboya, Asia

El rescate fue posible gracias a que una de las víctimas logró comunicarse con su esposo usando un teléfono celular.

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
04:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció que una red de trata de personas dedicada a la explotación laboral mantuvo durante tres meses a 20 ciudadanos colombianos en Camboya, Asia, obligándolos a realizar estafas por internet tras engañarlos con falsas ofertas de trabajo.

Así fue el rescate de un niño de dos años que fue abandonado por más de siete horas adentro de un carro
RELACIONADO

Así fue el rescate de un niño de dos años que fue abandonado por más de siete horas adentro de un carro

Rescatan a colombianos que cayeron en red de trata de personas

El rescate fue posible gracias a que una de las víctimas logró comunicarse con su esposo usando un teléfono celular.

La operación de rescate se activó después de que las autoridades colombianas recibieran la alerta.

Según Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, el contacto de una víctima "permitió a nuestro grupo de investigación de policía judicial localizar a los connacionales y activar los canales de cooperación internacional y coordinación con las autoridades de Camboya para conseguir su rescate".

Los 20 colombianos fueron atraídos mediante ofertas laborales fraudulentas que prometían condiciones ventajosas en el extranjero.

Sin embargo, al llegar a Camboya, fueron sometidos a explotación laboral y forzados a participar en esquemas de estafas por internet durante aproximadamente tres meses.

La comunicación de emergencia que una de las víctimas logró establecer con su esposo en Colombia fue determinante para el desenlace positivo del caso.

Gracias a una llamada rescataron a colombianos en Camboya

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral
RELACIONADO

Niño cae al vacío por falla del ascensor y su padre lo rescata: el video se vuelve viral

Este contacto permitió que el grupo de investigación de la policía judicial colombiana iniciara las gestiones necesarias para ubicar a los connacionales retenidos.

Hasta el momento, seis de los colombianos rescatados ya se encuentran en territorio nacional, donde han recibido acompañamiento institucional para su recuperación y reintegración.

Las autoridades no han especificado ni revelado detalles sobre cuándo retornarán los 14 connacionales restantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Incertidumbre en Cartagena por el futuro del Canal del Dique: Gobierno no girará recursos clave para su ejecución

Tolima

La historia de Humberto y Alicia: el rescate de Armero que le dio la vuelta al mundo

Cúcuta

Cayó uno de los más buscados por sicariato en Cúcuta: se había escondido en México

Otras Noticias

ONU

Israel enfrenta denuncias ante la ONU por presunta tortura sistemática a palestinos detenidos

El relator Peter Vedel Kessing expresó su preocupación por los testimonios recibidos.

Viral

Presumir a la pareja ya pasó de moda: artículo explica cómo se manejan las relaciones en redes

La nueva concepción de tener pareja se ha visto impulsada por diferentes trends virales en redes sociales.

Icfes

Este es el colegio con el puntaje más alto del Icfes 2025 en Colombia: vea el top 5

Egan Bernal

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards