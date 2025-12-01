Rescatan a 20 colombianos que cayeron en red de trata en Camboya, Asia

Noticias RCN conoció que una red de trata de personas dedicada a la explotación laboral mantuvo durante tres meses a 20 ciudadanos colombianos en Camboya, Asia, obligándolos a realizar estafas por internet tras engañarlos con falsas ofertas de trabajo.

Rescatan a colombianos que cayeron en red de trata de personas

El rescate fue posible gracias a que una de las víctimas logró comunicarse con su esposo usando un teléfono celular.

La operación de rescate se activó después de que las autoridades colombianas recibieran la alerta.

Según Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, el contacto de una víctima "permitió a nuestro grupo de investigación de policía judicial localizar a los connacionales y activar los canales de cooperación internacional y coordinación con las autoridades de Camboya para conseguir su rescate".

Los 20 colombianos fueron atraídos mediante ofertas laborales fraudulentas que prometían condiciones ventajosas en el extranjero.

Sin embargo, al llegar a Camboya, fueron sometidos a explotación laboral y forzados a participar en esquemas de estafas por internet durante aproximadamente tres meses.

La comunicación de emergencia que una de las víctimas logró establecer con su esposo en Colombia fue determinante para el desenlace positivo del caso.

Gracias a una llamada rescataron a colombianos en Camboya

Este contacto permitió que el grupo de investigación de la policía judicial colombiana iniciara las gestiones necesarias para ubicar a los connacionales retenidos.

Hasta el momento, seis de los colombianos rescatados ya se encuentran en territorio nacional, donde han recibido acompañamiento institucional para su recuperación y reintegración.

Las autoridades no han especificado ni revelado detalles sobre cuándo retornarán los 14 connacionales restantes.