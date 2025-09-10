Despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en Chicago es suspendido de manera temporal

La jueza federal April Perry suspendió este jueves, 8 de octubre, el despliegue de 500 efectivos de la Guardia Nacional, 200 del estado de Texas y 300 del estado de Illinois, en Chicago.

Se trata de una medida temporal, que irá hasta el próximo 23 de octubre, entorpeciendo el plan que, en principio, pretendía militarizar la ciudad de los vientos durante 60 días.

En palabras de Trump, la medida fue adoptada en el marco de "una campaña histórica para recuperar nuestra nación de las pandillas y los criminales callejeros, reincidentes violentos, infractores ilegales de la ley migratoria, extremistas y cárteles salvajes y sedientos de sangre".

Trump insiste en que Chicago es zona de guerra y necesita de la Guardia Nacional:

De acuerdo con el republicano, el despliegue de tropas en Chicago es necesario para proteger a los agentes de migración en las redadas que realizan armados y con el rostro cubierto.

Sin embargo, gobernantes demócratas insisten en que no solo viola su soberanía y derecho al autogobierno, también, podría empeorar las protestas de quienes están en contra de la promesa de Trump de deportar millones de indocumentados, a toda costa.

Hoy, por ejemplo, grupos de manifestantes se reunieron a las afueras de una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para gritar a los agentes: "¡Muestren sus caras, cobardes! (...) ¿Sus madres están orgullosas de ustedes?" y compararlos con nazis.

Trump sugiere que podría continuar con el despliegue bajo la Ley de insurrección:

Desde el partido de Gobierno insisten en que el presidente no puede ser cuestionado en asuntos de este tipo, y el mismo Trump amenazó con invocar la Ley de insurrección, que le permitiría movilizar el Ejército a su voluntad, entre estados.

Declaraciones que fueron cuestionadas por el gobernador de Illinois y posible candidato a la presidencia en 2028, J. B. Pritzker: "Donald Trump no es un rey y su gobierno no está por encima de la ley (…) Es un dictador frustrado. Y hay algo que realmente quiero decirle a Donald Trump: si vienes por mi gente, tendrás que pasar por mí. Así que ven y búscame", comentó.