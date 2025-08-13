CANAL RCN
Temido exjefe paramilitar fue capturado en Estados Unidos: lo buscaban por 29 asesinatos

Este hombre perteneció a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Autodefensas Unidas de Colombia. Foto: AFP.

agosto 13 de 2025
09:26 p. m.
El pasado 7 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional de ICE arrestó en Florida a un poderoso narcotraficante colombiano.

La persona capturada fue Guillermo Pérez Alzate, más conocido como ‘Pablo Sevillano’. En el pasado, ejerció como comandante del Bloque Libertadores del Sur de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

¿Quién es ‘Pablo Sevillano’?

El bloque nació del Bloque Central Bolívar que, según explica el Centro de Memoria Histórica, operó entre 1999 y 2006. Surgió en ese departamento, pero con el paso de los años se extendió hacia Antioquia, Risaralda, Caldas, Nariño, Caquetá y Meta, entre otros territorios.

En ese tiempo, fue responsable de 4.449 homicidios, 1.714 casos de desaparición forzada y 741 crímenes de violencia sexual. Aparte de Libertadores del Sur, otras subestructuras fueron el Bloque Sur Putumayo y el Frente Sur Andaquíes.

A ‘Sevillano’ lo estaban buscando por presuntamente haber estado detrás de 29 asesinatos.

En mayo de 2008, las autoridades lo extraditaron a Estados Unidos para que respondiera por el narcotráfico cometido durante su paso por el grupo paramilitar. Junto a él, otras 13 personas fueron requeridas por la justicia.

Los antecedentes de ‘Pablo Sevillano’

A este exjefe paramilitar lo condenaron a 17 años tras ser hallado culpable de conspiración para importar y traficar cocaína. En medio del juicio, aceptó haber asesinado a 29 personas.

Inicialmente, un juez de Orlando ordenó que él fuera expulsado del país norteamericano. Sin embargo, la decisión fue aplazada a inicios de agosto de 2016. Al año siguiente, otro togado ordenó su expulsión, pero nuevamente hubo obstáculos en la ejecución.

Con el paso de los años, ‘Pablo Sevillano’ siguió viviendo en Estados Unidos. En septiembre de 2020, uniformados de Interpol lo arrestaron en Washington. Con la reciente captura, se espera que responda por los homicidios que él mismo confesó.

