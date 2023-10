Los detalles sobre la muerte de Matthew Perry: no habría consumido drogas

Durante la noche del pasado sábado 28 de octubre, el mundo se sorprendió ante la triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry, actor destacado por su papel en la exitosa serie de los años 90 llamada "Friends". Según informó el medio especializado TMZ, Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en su casa de Los Angeles.

Conocido por interpretar a 'Chandler Bing', Perry logró saltar a la fama y ganarse el corazón del público a través de sus gestos y chistes en los 234 episodios de las 10 temporadas de 'Friends'. Su personaje se convirtió en uno de los más queridos de la serie.

A lo largo de su carrera televisiva, Matthew Perry protagonizó numerosas series como "Boys Will Be Boys", "Growing Pains", "Silver Spoons", "Charles in Charge", "Sydney", "Beverly Hills, 90210″, "Home Free", "Ally McBeal" y "The West Wing", entre muchas otras. También incursionó en la pantalla grande con películas como "Fools Rush In", "The Whole Nine Yards", "Three to Tango", "The Kid", "17 Again" y "Getting In".

La triste noticia del fallecimiento de Matthew Perry conmocionó a miles de fanáticos en todo el mundo. Muchos de ellos dejaron mensajes de dolor y agradecimiento en la última publicación compartida por el actor en Instagram, donde casualmente se lo veía disfrutando de un momento de relajación en un jacuzzi. Además, la actriz Maggie Wheeler, quien interpretó a Janice, la "novia" de Perry en "Friends", publicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, destacando la alegría que el actor transmitió durante su vida.

Los detalles sobre su muerte

De acuerdo con el medio anteriormente mencionado, el actor habría fallecido aparentemente por ahogamiento en su bañera, tras sufrir un ataque cardíaco. Fuentes policiales confirmaron que no se encontraron drogas en el lugar de su muerte, a pesar de las recaídas que Perry había tenido en su lucha contra la adicción a las drogas y al alcohol.

El periodista Ángel de Brito compartió más detalles en su cuenta personal de X. Según las primeras informaciones, Perry habría fallecido en el jacuzzi de su casa, y se habría realizado un llamado de auxilio debido a un paro cardíaco. A pesar de los esfuerzos realizados, no se logró reanimarlo.

El mundo del entretenimiento se despide de un talentoso actor que siempre será recordado por su icónico papel en "Friends". Matthew Perry deja un legado imborrable en la memoria de todos los fanáticos de la serie, quienes lamentan su partida prematura a los 54 años de edad.