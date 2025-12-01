¿Cuál es el protocolo para la liberación de los rehenes en Gaza? Hay expectativa mundial

Es cuestión de horas para que comiencen las liberaciones de los 48 rehenes (20 vivos) en poder de Hamás. Israel declaró la victoria sobre el grupo terrorista y en un mensaje a la nación, el primer ministro dijo que es momento de dejar las divisiones a un lado.

Los protocolos están previstos para que la liberación empiece en la madrugada del lunes 13 de octubre. Hamás informó que ya concluyó con el conteo de los rehenes, quienes serán trasladados a tres puntos diferentes a Israel.

20 de los 48 rehenes estarían vivos

“Comenzará en la madrugada del lunes. Esperamos que los 20 rehenes vivos sean entregados a la Cruz Roja”, informó Shosh Bedrosian, portavoz de la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. En el intercambio están incluidos unos dos mil prisioneros palestinos.

La primera fase del acuerdo señala que las liberaciones deben darse en un plazo de 72 horas que culminarían al mediodía. Familiares y amigos de los privados de la libertad están expectantes para recibirlos con los brazos abiertos.

El paso a paso de la liberación

En el caso de los rehenes vivos, van a ser entregados por Hamás a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Luego, van a ser recibidos por una unidad especial de las fuerzas israelíes dentro de la Franja de Gaza.

Si alguno llega a requerir atención médica inmediata, va a haber helicópteros dispuestos para el traslado al Centro Médico Soroka en Beerseba (Israel). En caso de que no sea tan necesario, se realizará por vía terrestre al complejo en donde estarán esperando los familiares. Después será el camino hacia los tres hospitales dispuestos.

Una de las grandes diferencias del protocolo es que no habrá eventos públicos, como el que el grupo terrorista hizo en el pasado con otras liberaciones.

Ahora bien, con lo que respecta a los rehenes fallecidos, los ataúdes serán verificados por las fuerzas israelíes para asegurarse de que no hayan sido manipulados o que contengan algún material explosivo. Habrá una ceremonia breve.