Al menos 170 camiones con ayuda humanitaria han entrado a la Franja de Gaza

A pesar de que los ojos del mundo están puestos en la liberación de los secuestrados por Hamás, la primera fase del acuerdo va más allá, pues incluye el inicio de la desmilitarización de la Franja de Gaza y la entrada de ayuda humanitaria para los palestinos.

Noticias RCN visitó el sur de Israel, muy cerca al límite con Gaza y en donde se alistan los camiones que entrarán con alimentos y medicinas. Los protocolos ya están en marcha para agilizar la entrada de ayudas al enclave.

A tan solo 500 metros de la Franja de Gaza se oye silencio. Los bombardeos cesaron y miles de palestinos empezaron a retornar a sus hogares; sin embargo, el panorama es devastador.

Camiones entrarán en dos horarios a Gaza

Nuestras cámaras lograron captar parte de la destrucción que dejaron los bombardeos israelíes y que dejaron sin hogar a miles de civiles que hoy intentan recuperarse del trauma de la guerra.

En Keren Shalom, el punto de triple frontera entre la Franja de Gaza, Israel y Egipto, permanecen los camiones que tendrán la tarea de llevar las ayudas el enclave palestino.

La entrada de los camiones se dará en dos horarios, en la mañana y a la medianoche.

Tan solo este 1 de octubre, 170 camiones cargados con ayuda humanitaria han entrado a la Franja de Gaza, según ha confirmado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.

Por su parte, Egipto anunció el envío de 400 camiones cargados con ayuda humanitaria.

Israel a la espera de la liberación de secuestrados

Se espera que sobre la medianoche (hora local), las familias de los secuestrados se reunirán en Tel Aviv, pendientes de la liberación de los rehenes vivos y muertos que siguen en poder de Hamás.

El enviado de Estados Unidos para el Medio Oriente, Steve Witkoff, habló la noche anterior ante los israelíes para celebrar el inicio de la primera fase del acuerdo para poner fin a la guerra y fue ovacionado por los asistentes.

Sin embargo, el panorama cambió cuando se mencionó el nombre del primer ministro, Benjamin Netanyahu, a quien la gente abucheó con firmeza.