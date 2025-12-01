Israel anuncia plan para destruir los túneles de Hamás tras la liberación de rehenes

Israel anunció este domingo que, una vez concluya la liberación de rehenes prevista en el marco del alto el fuego con Hamás, pondrá en marcha una operación destinada a eliminar por completo la red de túneles del movimiento islamista en la Franja de Gaza.

El ministro de Defensa, Israel Katz, explicó que esta operación se desarrollará bajo un “mecanismo internacional” supervisado por Estados Unidos, y que el Ejército israelí ya fue instruido para preparar la misión.

“El gran reto de Israel tras la fase de liberación de rehenes será la destrucción de todos los túneles terroristas de Hamás en Gaza”, señaló el funcionario en un comunicado oficial.

Los túneles subterráneos de Hamás han sido durante años uno de los principales desafíos de seguridad para Israel.

Estas estructuras permiten a los combatientes desplazarse sin ser detectados y, en algunos casos, cruzar la frontera para realizar ataques sorpresa.

Muchos de ellos fueron destruidos durante la guerra iniciada tras el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023, pero todavía existen tramos activos que el gobierno israelí considera una amenaza.

Según Katz, el plan de demolición de los túneles forma parte de las etapas posteriores del proceso de desarme y desmilitarización de Hamás, contempladas dentro del acuerdo de alto el fuego respaldado por Washington.

Por su parte, Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, aceptó la primera fase del acuerdo, que contempla la liberación de 48 rehenes israelíes, vivos y fallecidos, a cambio de la excarcelación de 250 presos por motivos de seguridad nacional y 1.700 gazatíes detenidos por el ejército israelí.

No obstante, el movimiento islamista rechaza las exigencias de desarme. Hossam Badran, alto cargo de Hamás, advirtió que la segunda etapa del plan estadounidense “plantea muchas complejidades y dificultades”, dejando entrever que las negociaciones podrían enfrentar nuevos obstáculos.