Detienen a expresentadora de noticias por la presunta muerte de su madre

Se trata de la conductora Angelyn Mock, quien fue arrestada en el condado de Sedgwick, Estados Unidos.

Detalles sobre la captura de la expresentadora Angelyn Mock

La expresentadora de noticias Angelyn Mock fue detenida y acusada de haber apuñalado presuntamente a su madre, Anita Avers, de 80 años.

El hecho ocurrió el viernes 31 de octubre, alrededor de las 8:00 a. m., cuando la víctima fue encontrada inconsciente en su cama con múltiples heridas. Fue trasladada de inmediato a un hospital cercano, donde lamentablemente fue declarada muerta poco después.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía del Condado de Sedgwick, la exconductora habría atacado a su madre dentro de la vivienda que ambas compartían. Según el medio KAKE (aliado de ABC), los operadores del 911 informaron a los servicios de emergencia que “la persona que llamó afirmó haber apuñalado a su madre para defenderse”.

Actualmente, Angelyn Mock permanece bajo arresto en el Departamento de Policía del Condado de Sedgwick, en Wichita, con una fianza fijada en un millón de dólares.

¿Quién es Angelyn Mock?

Angelyn Mock fue conductora del noticiero matutino de FOX 2 en St. Louis entre 2011 y 2015, y también trabajó en KOKH FOX 25 en Oklahoma City. Además, participó en programas dedicados a la salud, el bienestar, los deportes y el entretenimiento.

La periodista, que alguna vez gozó de gran reconocimiento en la televisión local, hoy acapara titulares por un impactante caso judicial que ha causado conmoción en el mundo del periodismo estadounidense.