Padre y su pareja son detenidos por presunto abuso sexual contra niño de 11 años en Bogotá

Un hombre de 40 años y una mujer de 35 fueron capturados por la Policía Nacional tras ser acusados de cometer delitos sexuales contra un niño de 11 años en el barrio Bosa San Pedro, al sur de Bogotá.

Las investigaciones revelaron que el hombre sería el padre del menor y que, junto con su pareja sentimental, habría abusado sexualmente del niño en repetidas ocasiones dentro de la vivienda donde residían.

El menor vivía con su padre desde hacía dos años, periodo durante el cual comenzó a presentar síntomas de depresión.

Madre detecta señales de abuso en su hijo y alerta a las autoridades tras consulta psicológica

Ante el deterioro emocional del niño, su madre lo llevó a consulta con un profesional en Psicología. Fue allí donde el menor relató los hechos, lo que permitió activar las rutas de atención y dar aviso inmediato a las autoridades.

“Pero es gracias a la buena observación que tiene la madre del menor, nota un cuadro de depresión donde acude a un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, para que atienda a dicho menor. Y es ahí en ese relato donde manifiesta lo que le está sucediendo”, indicó el teniente Coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales.

El hombre capturado ya contaba con antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado.

Autoridades instan a denunciar cualquier señal de abuso infantil

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación que los ponga en riesgo.

“Se reitera y se recuerda a todos los padres de familia, docentes y cuidadores de nuestros niños, niñas y adolescentes que frente a cualquier síntoma, cualquier situación que se pueda presentar con nuestros menores, acudan a la Policía Nacional y a los diferentes profesionales para que los podamos atender”, agregó el teniente Caro.