México busca castigar el feminicidio con hasta 70 años de cárcel y acabar con la impunidad

El Gobierno de México anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley que busca establecer penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean condenados por el delito de feminicidio.

La iniciativa surge en un país que enfrenta altos niveles de violencia contra las mujeres. Según Naciones Unidas, en México se registran en promedio una decena de asesinatos de mujeres al día.

El feminicidio se ha convertido en una de las principales causas de protestas de los últimos años, especialmente por los casos en los que los responsables no han recibido una condena.

La propuesta del Gobierno será presentada ante el Congreso bicameral, después de que el pasado 6 de mayo se aprobara una reforma constitucional que abrió el camino para establecer una legislación común sobre este delito.

¿Qué busca cambiar la nueva ley sobre feminicidio en México?

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que los 32 estados de México tengan una definición unificada del feminicidio y apliquen criterios similares para investigar, juzgar y sancionar estos casos.

Actualmente, cada estado cuenta con normas y penas diferentes para este delito.

Según el Gobierno, esta situación provoca que los casos sean tratados de manera distinta dependiendo del lugar donde ocurran y que, en muchas ocasiones, no se tenga en cuenta el contexto de violencia que enfrentaban las víctimas.

El proyecto busca establecer una misma definición del feminicidio y unificar los procedimientos para que la investigación, el juzgamiento y la imposición de sanciones se realicen bajo criterios comunes en todo el país.

¿Cuántos años de cárcel contempla la propuesta?

La iniciativa establece penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean condenados por feminicidio.

Actualmente, las sanciones varían entre los diferentes estados mexicanos. Como ejemplo, en Zacatecas la pena establecida es de entre 30 y 50 años de cárcel.

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La nueva propuesta pretende establecer un rango de castigo común para todo el territorio nacional, con una pena máxima de hasta 70 años de prisión.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que espera que la nueva legislación contribuya a que exista “cero impunidad” en los casos de feminicidio.

¿Qué circunstancias podrían aumentar la pena?

El proyecto también contempla circunstancias agravantes que podrían aumentar la sanción. Entre ellas se encuentra que la víctima sea una niña, una adolescente o que se encuentre embarazada.

Además, la propuesta establece que el delito de feminicidio no prescriba. Esto significa que, de acuerdo con la iniciativa, el paso del tiempo no impediría que los responsables pudieran ser investigados y sancionados por este delito.

¿Por qué México busca unificar la forma de investigar estos casos?

El Gobierno mexicano sostiene que los 32 estados actualmente manejan el feminicidio de manera distinta. Las diferencias no solo se presentan en las penas, sino también en la forma en que se define el delito y se adelantan las investigaciones.

La iniciativa busca que el contexto de violencia en el que viven las víctimas sea tomado en cuenta durante los procesos judiciales.

El objetivo, según la propuesta, es evitar que las diferencias entre las legislaciones estatales terminen generando tratamientos distintos para casos similares.

¿Cuándo podría aprobarse la iniciativa?

La propuesta será presentada ante el Congreso bicameral y el Gobierno espera que avance durante el nuevo periodo de sesiones.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, manifestó su confianza en que la iniciativa sea aprobada en septiembre, cuando comienza un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.

De ser aprobada, la nueva legislación establecería un marco común para investigar, juzgar y sancionar el feminicidio en los 32 estados de México, con penas de hasta 70 años de cárcel, agravantes para determinados casos y sin posibilidad de prescripción del delito.