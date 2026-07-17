¡Devastador! Venezuela contabiliza más de 5.000 muertos tras el doble terremoto en La Guaira y Caracas

Tres semanas después del doble terremoto que sacudió Venezuela, las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos supera las 5.000 personas, mientras los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en busca de víctimas.

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Hasta el momento, 5.069 personas fallecieron por los letales sismos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio, que golpearon con especial fuerza el norte del país, particularmente el estado de La Guaira, vecino de la capital.

El nuevo balance representa un incremento de 139 víctimas fatales respecto al reporte de 24 horas antes, cuando las autoridades informaban 4.930 muertos.

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¿Cuántos desaparecidos deja el doble terremoto en Venezuela?

El número de heridos se mantiene en 16.740, según el boletín publicado en Telegram por el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. Las cifras oficiales reflejan la magnitud devastadora de los sismos que sacudieron simultáneamente la región costera venezolana.

En La Guaira, epicentro de la tragedia, aún continúan las labores de rescate de cuerpos por parte de decenas de familiares, vecinos y voluntarios civiles. La maquinaria pesada finalmente ha llegado a las torres colapsadas para levantar los escombros, facilitando la búsqueda de víctimas que permanecen bajo los edificios destruidos.

La situación de los desaparecidos sigue siendo incierta. Las autoridades venezolanas evitan dar cifras oficiales sobre personas desaparecidas, pero según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, el número podría alcanzar hasta 50.000 personas, una cifra alarmante que mantiene en vilo a miles de familias.

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La crisis humanitaria en Venezuela por los terremotos

El doblete sísmico dejó consecuencias humanitarias de gran escala. Más de 21.000 personas viven actualmente en los 107 campamentos levantados por el gobierno para albergar a los damnificados.

La infraestructura también sufrió daños significativos: más de 800 edificios resultaron afectados, de los cuales 190 colapsaron completamente.

En muchos de los refugios temporales instalados en La Guaira, las familias afectadas han comenzado a organizarse en las carpas donde ahora duermen.