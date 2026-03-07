Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico ¿cómo ha avanzado Colombia en reducir su uso?

El plástico de un solo uso nunca ha sido inofensivo. El tiempo promedio que una persona utiliza una bolsa hecha de polietileno, derivado del petróleo o el gas natural, ronda los 12 minutos.

Sin embargo, la misma bolsa podría tardar 150 años en degradarse, si es de baja densidad. E, incluso, dependiendo de su grosor, tamaño o color, podría tardar hasta 500 años.

Y lo que es peor, durante este proceso, se desprenden en el medioambiente miles de fragmentos de microplásticos y las sustancias tóxicas o aditivas con las que fue fabricada la bolsa.

Organizaciones, como Greenpeace, advierten que la espera acabó y “nuestro planeta necesita deshacerse de ellas ahora”. Ese es el objetivo del Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico que, como todos los años, fue conmemorado este 3 de julio.

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Una opción de bajo costo, pero ¿a qué precio?

La bolsa de plástico, según una investigación de la Universidad Central, fue descubierta en una planta química de Inglaterra, por error. Y, décadas más tarde, patentada y lanzada al mercado como una opción de bajo costo, que facilitaba la vida de compradores y comerciantes.

Tras ser desechadas, en el mejor de los casos terminan en los basureros o rellenos sanitarios, pero hay cientos de ellas llegando a las calles, zonas verdes, ríos y océanos, donde son una amenaza para la vida.

Según cifras de la Fundación Aquae, con sede en Madrid, en los océanos hay más de 150 millones de toneladas de plástico y cada segundo se arrojan 200 kilos más. De hecho, el 70% de las bolsas de plástico terminan en el medio ambiente, en un momento en el que son fabricadas cinco billones por año.

¿Qué ha hecho Colombia para limitar el uso de bolsas de plástico?

En respuesta, el Gobierno Colombiano presentó el 7 de julio de 2022 la Ley 2232, que busca eliminar, de manera paulatina, la fabricación y comercialización de plásticos de un solo uso, entre ellos, las bolsas.

Cuando la norma entró en vigor el 7 de julio de 2024, ocho elementos de plástico salieron de circulación. En ese entonces, según estimaciones del MinAmbiente y la WWF, el colombiano promedio solía utilizar seis bolsas de plástico por semana.