CANAL RCN
Internacional

Dolor profundo en el cine y la televisión: murió una icónica leyenda de Hollywood

La actriz estuvo nominada tres veces en los Premios Óscar y ganó un Premio Globo de Oro.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
06:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo del cine y la televisión están viviendo un momento muy complejo debido a que se confirmó la muerte de una legendaria actriz.

Diane Ladd, que nació en Meridian, Estados Unidos, en noviembre de 1935, debutó en el cine en 1966 e inició a aparecer en la televisión en 1963, falleció a sus 89 años.

Luto en el periodismo colombiano: murió importante comunicador deportivo
RELACIONADO

Luto en el periodismo colombiano: murió importante comunicador deportivo

El deceso de la leyenda de Hollywood ocurrió el pasado lunes 3 de noviembre, mientras que se encontraba en su casa situada en Ojai, California, Estados Unidos.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Diane Ladd, la reconocida actriz de Hollywood?

Según se ha informado, Diane Ladd, que se destacó en producciones de primer nivel como 'Corazón salvaje', 'El precio de la ambición', 'Alicia ya no vive aquí' y 'Rambling Rose', murió a causa de una fibrosis pulmonar.

En esta enfermedad, de acuerdo con los expertos, el tejido de los pulmones no solo se engruesa, sino que también se cicatriza y, por lo tanto, se comienzan a experimentar problemas para respirar.

Es así como se desarrollan síntomas como falta de aliento, tos seca y dolor muscular y articular.

"Descansa en paz, leyenda", "vuela alto", "tuviste un talento increíble", "qué triste esta noticia", "ahora eres un ángel" y "harás mucha falta", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales por sus seguidores.

Diane Ladd, la icónica actriz de Estados Unidos, recibió múltiples distinciones a lo largo de su carrera

A raíz de su talento actoral, Diane Ladd no solo estuvo tres veces nominada en los Premios Óscar, sino que ganó un Premio Globo de Oro en 1980.

Dolor en la televisión y el cine: murió reconocida actriz protagónica
RELACIONADO

Dolor en la televisión y el cine: murió reconocida actriz protagónica

Todas sus distinciones fueron las siguientes:

  • 1975: nominada en los Premios Óscar en la categoría de 'Mejor actriz de reparto' por su papel en 'Alicia ya no vive aquí'.
  • 1991: nominada en los Premios Óscar en la categoría de 'Mejor actriz de reparto' por su papel en 'Corazón salvaje'.
  • 1992: nominada en los Premios Óscar en la categoría de 'Mejor actriz de reparto' por su papel en 'El precio de la ambición'.
  • 1974: candidata al Globo de Oro como 'Mejor actriz de reparto' por su papel en 'Alicia ya no vive aquí'.
  • 1991: candidata al Globo de Oro como 'Mejor actriz de reparto' por su papel en 'El precio de la ambición'.
  • 1990: candidato al Globo de Oro como 'Mejor actriz de reparto' por su papel en 'Corazón salvaje'.
  • 1980: ganadora al Globo de Oro como 'Mejor actriz de reparto de serie, miniserie o telefilme' por su papel en 'Alice'.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Abren investigación a cuatro gigantes del comercio por vender artículos eróticos con apariencia infantil

Francia

Abren investigación a TikTok por posible incitación de menores a quitarse la vida

Gustavo Petro

VIDEO | Nicolás Maduro defendió al presidente Petro y señaló a Daniel Noboa del tráfico de drogas

Otras Noticias

Atlántico

Cayó en Barranquilla ‘Cristian’, presunto integrante del Clan del Golfo con 45 kilos de cocaína

Alias Cristian era el responsable de establecer contactos en Centroamérica con el propósito de coordinar la salida de cargamentos de estupefacientes.

Artistas

Hay preocupación: reconocido influencer colombiano reveló que está padeciendo depresión

El influencer abrió su corazón y habló de su situación anímica en un video. Estos son los detalles.

Liverpool FC

¡Partidazo! Vea el resumen de la victoria del Liverpool sobre Real Madrid en Champions

Estados Unidos

Reconocido parque de diversiones cerró sus puertas para siempre

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?