Dolor profundo en el cine y la televisión: murió una icónica leyenda de Hollywood

El mundo del cine y la televisión están viviendo un momento muy complejo debido a que se confirmó la muerte de una legendaria actriz.

Diane Ladd, que nació en Meridian, Estados Unidos, en noviembre de 1935, debutó en el cine en 1966 e inició a aparecer en la televisión en 1963, falleció a sus 89 años.

El deceso de la leyenda de Hollywood ocurrió el pasado lunes 3 de noviembre, mientras que se encontraba en su casa situada en Ojai, California, Estados Unidos.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Diane Ladd, la reconocida actriz de Hollywood?

Según se ha informado, Diane Ladd, que se destacó en producciones de primer nivel como 'Corazón salvaje', 'El precio de la ambición', 'Alicia ya no vive aquí' y 'Rambling Rose', murió a causa de una fibrosis pulmonar.

En esta enfermedad, de acuerdo con los expertos, el tejido de los pulmones no solo se engruesa, sino que también se cicatriza y, por lo tanto, se comienzan a experimentar problemas para respirar.

Es así como se desarrollan síntomas como falta de aliento, tos seca y dolor muscular y articular.

"Descansa en paz, leyenda", "vuela alto", "tuviste un talento increíble", "qué triste esta noticia", "ahora eres un ángel" y "harás mucha falta", han sido algunos de los mensajes expresados en redes sociales por sus seguidores.

Diane Ladd, la icónica actriz de Estados Unidos, recibió múltiples distinciones a lo largo de su carrera

A raíz de su talento actoral, Diane Ladd no solo estuvo tres veces nominada en los Premios Óscar, sino que ganó un Premio Globo de Oro en 1980.

Todas sus distinciones fueron las siguientes: