Luto en el periodismo colombiano: murió importante comunicador deportivo

El entorno del periodismo deportivo se encuentra devastado debido a que el pasado 1 de noviembre de 2025 murió un reconocido periodista del Valle del Cauca.

Se trata de Jorge Humberto Mondragón Moreno, que hizo parte de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos en el Valle del Cauca y siempre le siguió la pista con rigurosidad a los equipos de fútbol de ese sector del país.

De hecho, el Deportivo Cali lamentó su muerte a través de las redes sociales y lo catalogó como un referente del periodismo deportivo para el Valle del Cauca y para Colombia.

Este fue el mensaje con el que el Deportivo Cali confirmó la muerte de Jorge Humberto Mondragón Moreno, el periodista colombiano

El Deportivo Cali, en un comunicado del 1 de noviembre, le envió un mensaje de condolencias a los seres queridos del periodista Jorge Humberto Mondragón y le agradeció por ayudar al progreso del deporte.

"La Asociación Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento del periodista Jorge Humberto Mondragón Moreno, comunicado vallecaucano que dedicó gran parte de su vida profesional al informar con responsabilidad, pasión y respeto sobre el fútbol de nuestra región", comenzó planteando el Deportivo Cali.

"Su voz y compromiso con la verdad acompañaron durante años el desarrollo del deporte en el suroccidente colombiano. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, colegas, amigos y a toda la comunidad periodística que despide a un gran profesional y ser humano", complementó la institución 'azucarera'.

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos en el Valle del Cauca también lamentó la muerte de Jorge Humberto Mondragón

Aparte del Deportivo Cali, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos en el Valle del Cauca también emitió un sentido pronunciamiento tras el deceso de Jorge Humberto Mondragón.

"Acord Valle del Cauca lamenta el sensible fallecimiento de nuestro asociado Jorge Mondragón. Nuestras condolencias para su esposa, hijos, familiares y amigos", señalaron.