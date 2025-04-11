CANAL RCN
Colombia

Luto en el periodismo colombiano: murió importante comunicador deportivo

El periodista, a lo largo de su carrera, fue catalogado como una de las grandes voces del deporte en el Valle del Cauca.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
03:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El entorno del periodismo deportivo se encuentra devastado debido a que el pasado 1 de noviembre de 2025 murió un reconocido periodista del Valle del Cauca.

Se trata de Jorge Humberto Mondragón Moreno, que hizo parte de la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos en el Valle del Cauca y siempre le siguió la pista con rigurosidad a los equipos de fútbol de ese sector del país.

Luto en Colombia: murió Fabio Castillo, el periodista que investigó de frente al narcotráfico
RELACIONADO

Luto en Colombia: murió Fabio Castillo, el periodista que investigó de frente al narcotráfico

De hecho, el Deportivo Cali lamentó su muerte a través de las redes sociales y lo catalogó como un referente del periodismo deportivo para el Valle del Cauca y para Colombia.

Este fue el mensaje con el que el Deportivo Cali confirmó la muerte de Jorge Humberto Mondragón Moreno, el periodista colombiano

El Deportivo Cali, en un comunicado del 1 de noviembre, le envió un mensaje de condolencias a los seres queridos del periodista Jorge Humberto Mondragón y le agradeció por ayudar al progreso del deporte.

"La Asociación Deportivo Cali lamenta profundamente el fallecimiento del periodista Jorge Humberto Mondragón Moreno, comunicado vallecaucano que dedicó gran parte de su vida profesional al informar con responsabilidad, pasión y respeto sobre el fútbol de nuestra región", comenzó planteando el Deportivo Cali.

"Su voz y compromiso con la verdad acompañaron durante años el desarrollo del deporte en el suroccidente colombiano. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, colegas, amigos y a toda la comunidad periodística que despide a un gran profesional y ser humano", complementó la institución 'azucarera'.

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos en el Valle del Cauca también lamentó la muerte de Jorge Humberto Mondragón

Aparte del Deportivo Cali, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos en el Valle del Cauca también emitió un sentido pronunciamiento tras el deceso de Jorge Humberto Mondragón.

Murió periodista deportivo colombiano: cubrió 4 mundiales de fútbol
RELACIONADO

Murió periodista deportivo colombiano: cubrió 4 mundiales de fútbol

"Acord Valle del Cauca lamenta el sensible fallecimiento de nuestro asociado Jorge Mondragón. Nuestras condolencias para su esposa, hijos, familiares y amigos", señalaron.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Meta

Soldados liberados en Meta volvieron a ser secuestrados por la comunidad: tienen nuevas exigencias

Nariño

Golpe al narcotráfico en Nariño: incautan más de 300 kilos de marihuana en la vía Panamericana

Carlos Fernando Galán

Alcalde Galán entregó su balance de Halloween tras adoptar medidas para motociclistas ¿Sirvió?

Otras Noticias

Luis Díaz

¡Luis Díaz, el hombre de las grandes citas! Golazo en Champions frente a PSG

Luis Díaz abrió el marcador para Bayern Múnich sobre París Saint Germain en Champions League. Vea la anotación.

Dólar

Atento: ¡este fue el nuevo precio con el que el dólar cerró en Colombia HOY 4 de noviembre de 2025!

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 4 de noviembre de 2025.

Viral

“No existe cantidad monetaria que me haga pisar Venezuela”: Arcángel y su mensaje sobre el régimen de Nicolás Maduro

Gustavo Petro

VIDEO | Nicolás Maduro defendió al presidente Petro y señaló a Daniel Noboa del tráfico de drogas

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?