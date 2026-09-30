Luto profundo: murió Peppino Mazzullo, importante actor que fue la voz de Topo Gigio
Este actor comenzó a interpretar a Topo Gigio desde 1961.
Nicolás Forero
07:08 p. m.
Este 30 de septiembre de 2026, a sus 100 años, murió uno de los actores de doblaje más importantes de Italia.
Se trata de Peppino Mazzullo, que nació un 6 de junio de 1926 en Santo Stefano di Briga y fue la voz de Topo Gigio, el protagonista del reconocido espectáculo infantil de marionetas, durante 45 años.
La noticia fue confirmada por los medios italianos, que han exaltado al actor como una figura de la radio, la televisión y el teatro.
¿Qué se sabe de la muerte de Peppino Mazzullo, el reconocido actor de Italia?
Hasta el momento, no se ha informado cuál fue la causa exacta de la muerte del actor Peppino Mazzullo, que siempre será recordado por ser la voz histórica de Topo Gigio.
Sin embargo, sí se ha aclarado que falleció de manera pacífica en su vivienda, situada en Santo Stefano di Briga.
Así fue la trayectoria de Peppino Mazzullo, el actor que fue la voz de Topo Gigio
Peppino Mazzullo se formó como actor en Roma y en Milán y, en un principio, comenzó a destacarse en el teatro.
Su primera interpretación fue en el Teatro Auditorium San Gaetano, recitando monólogos.
Posteriormente, trabajó en programas de Radio Audizioni Italiane, una de las emisoras más importantes de ese país, y en 1961 comenzó a ser la inolvidable voz de Topo Gigio.
El último año de Peppino Mazzullo interpretando a Topo Gigio fue en 2006 y, desde ese entonces, se dedicó a formar a actores jóvenes en el Piccolissimo Teatro de Messina, que fue creado por él.
"Que vuele alto", "nos dejó hermosos recuerdos", "siempre fue sensacional la voz que le dio a Topo Gigio", "que en paz descanse", "gracias por tanto", "que Dios le conceda un descanso eterno", "fue un grandísimo personaje", "lo vamos a extrañar" y "su voz será inolvidable", han sido algunas de las reacciones en redes sociales.