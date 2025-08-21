Desgarrador: reconocido influencer se enteró en vivo de la muerte de su hija

El mundo de las redes sociales y las plataformas de streaming se encuentra conmocionado debido a que un reconocido influencer y streamer se enteró en vivo de la muerte de su hija pequeña.

Se trata de Renato Tsukasa, el brasileño que es famoso en la plataforma de Twitch y se caracteriza por jugar los videojuegos que están en tendencia.

La menor, que se llamaba Giulia, tan solo tenía 3 años y al interior de su casa tuvo un accidente que, desafortunadamente, acabó con su vida.

Esta fue la razón por la que Giulia, la hija del Renato Tsukasa, el reconocido influencer y streamer de Brasil, murió

Renato Tsukasa, el reconocido influencer, se encontraba transmitiendo en vivo cuando de repente escuchó un grito de su suegra pidiendo auxilio.

Tras esa situación, salió corriendo para ver qué había ocurrido y regresó llorando informando que su hija se había ahogado tras caer a la piscina del hogar.

De acuerdo con lo que se ha conocido, la niña se saltó una baranda sin que la suegra de Renato Tsukasa se diera cuenta y tuvo una caída inesperada en el agua.

Luego de lo ocurrido, el influencer se lanzó al agua para rescatar a la menor, pero, lamentablemente, la niña ya había pasado un tiempo considerable sin recibir oxígeno y no pudo sobrevivir.

Renato Tsukasa, el reconocido influencer de Brasil, despidió a su hija con un desgarrador mensaje

Después de que se confirmó la muerte de la pequeña, Renato Tsukasa realizó una desgarradora publicación en su cuenta de Instagram.

El influencer compartió un sentido video recordando múltiples momentos felices de su hija y escribió las siguientes palabras: