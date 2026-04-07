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Diosdado Cabello aseguró que Nicolás Maduro volverá a Venezuela "más temprano que tarde"

Diosdado Cabello es una de las figuras del régimen que aún se mantiene en Venezuela.

Diosdado Cabello.
Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 07 de 2026
09:36 a. m.
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Se completaron más de tres meses desde que se dio la operación militar de Estados Unidos en Venezuela que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. La madrugada del sábado 3 de enero marcó un antes y después en el país vecino.

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Durante el segundo semestre de 2025, la presión de la administración Trump sobre el régimen venezolano creció hasta llegar a niveles impensables. Lo mejor del arsenal estadounidense se concentró en las aguas del Caribe y Pacífico para impedir que las llamadas narcolanchas llegaran a su territorio.

¿Cómo fueron las dos audiencias contra Maduro?

Maduro fue extraído y capturado por las unidades de Delta Force. Actualmente, se encuentra privado de la libertad en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde han estado otras figuras mediáticas (por ejemplo, Sean ‘Diddy’ Combs).

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Las únicas veces que el mundo ha vuelto a ver al venezolano después de la captura fueron el 5 de enero y 26 de marzo. Durante ambos días se realizaron las audiencias y solo se tuvo imágenes de los retratos pintados de Maduro.

Paralelamente, la situación en Venezuela ha cambiado con Delcy Rodríguez, presidenta interina a quien recientemente quitaron de la lista Clinton. Si bien algunos alfiles como Vladimir Padrino y Alex Saab fueron apartados, todavía queda una figura clave en el régimen: Diosdado Cabello.

El mensaje de Diosdado Cabello

Durante un evento del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) del lunes 6 de abril en Caracas, el ministro aseguró que el retorno de Maduro se dará pronto: “Más temprano que tarde los tendremos aquí de vuelta junto a su pueblo, junto a su partido, junto a su patria”. Además, le envió un ‘mensaje de aliento’ y convocó a una movilización para el jueves 9 de abril.

El partido oficialista señaló que los días 11, 12 y 13 de abril se estaría preparando un homenaje al fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez.

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