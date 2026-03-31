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Diosdado Cabello fue captado en lujosa camioneta pese a discurso del chavismo

Captaron a Diosdado Cabello en camioneta de lujo y desató polémica en Venezuela.

Diosdado Cabello
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
11:14 a. m.
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Una nueva controversia rodea al dirigente chavista Diosdado Cabello luego de que fuera visto movilizándose en un vehículo de alta gama en Caracas.

Las imágenes, que se difundieron rápidamente en redes sociales, han generado cuestionamientos frente a las declaraciones previas del oficialismo, que ha insistido en que sus líderes “no son ricos y viven de un salario"

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El episodio ocurre en un contexto de alta tensión política y judicial para el entorno del chavismo, especialmente tras los procesos abiertos en Estados Unidos contra figuras clave como Nicolás Maduro y Cilia Flores.

La aparición de Cabello en un vehículo valorado en cerca de 80.000 dólares ha reavivado el debate sobre el nivel de vida de los altos funcionarios del régimen.

¿Qué se sabe del vehículo en el que fue visto Diosdado Cabello?

El video, grabado por ciudadanos y replicado por medios locales, muestra a Cabello abordando una camioneta Toyota Land Cruiser Serie 70 de color gris metálico, un modelo reconocido por su robustez y alto costo en el mercado.

Según registros comerciales, este tipo de vehículo puede alcanzar un precio cercano a los 79.990 dólares.

En las imágenes, el dirigente aparece rodeado de un esquema de seguridad, mientras simpatizantes lo saludan y otras personas registran el momento con sus teléfonos móviles.

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Además, se observa que el propio Cabello ocupa el asiento del conductor, lo que ha llamado la atención en redes sociales por el simbolismo de la escena.

La difusión del video ha coincidido con el discurso reciente del oficialismo venezolano, en el que se ha insistido en que sus principales figuras no cuentan con grandes fortunas.

Estas afirmaciones han sido reiteradas en medio del debate por el financiamiento de la defensa judicial de Maduro y Flores en Nueva York.

Diosdado Cabello fue visto en lujosa camioneta

Cabello es uno de los funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con narcotráfico y crimen organizado.

De hecho, organismos como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Estado han ofrecido recompensas millonarias por información que permita su captura.

En el caso de Cabello, la cifra asciende a 25 millones de dólares, superando incluso la de otros altos funcionarios del régimen venezolano.

Las acusaciones incluyen presuntos delitos como conspiración de narcoterrorismo, tráfico de drogas y uso de armamento en apoyo a estas actividades.

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Aunque el dirigente no ha comparecido ante la justicia estadounidense, su nombre figura entre los más relevantes en estas investigaciones.

Por otro lado, la polémica también se conecta con las recientes declaraciones de Nicolás Maduro Guerra, quien aseguró que su familia “vive de un sueldo” y no cuenta con recursos suficientes para costear la defensa legal en Estados Unidos. Estas afirmaciones han sido ampliamente cuestionadas tras la difusión de imágenes como las de Cabello.

Mientras tanto, el proceso judicial contra Maduro y Flores continúa en Nueva York, y las autoridades estadounidenses mantienen sus investigaciones sobre otros miembros del régimen.

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