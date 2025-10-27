CANAL RCN
Internacional

Diosdado Cabello confirmó la captura de cuatro vinculados a supuesto plan de la CIA para incriminar a Venezuela

El número dos del régimen de Nicolás Maduro aseguró que estas personas buscaban atacar el buque de EE. UU. en Trinidad y Tobago para acusar a Venezuela.

Foto: AFP

AFP

octubre 27 de 2025
08:29 p. m.
En las últimas horas, al menos cuatro personas fueron arrestadas en Venezuela vinculadas a un plan de falsa bandera de la CIA en medio de los ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago, aseguró el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

El régimen de Nicolás Maduro dijo que desmanteló una supuesta célula criminal vinculada a la CIA que buscaba atacar al buque estadounidense USS Gravely (DDG-107) atracado en Trinidad y Tobago e incriminar al gobierno de Nicolás Maduro.

El domingo Caracas ya había anunciado la captura de un grupo de mercenarios vinculados a la CIA.

Régimen de Venezuela capturó a cuatro supuestos mercenarios de la CIA

Diosdado Cabello confirmó la captura de cuatro personas que estarían implicadas en un presunto plan de la CIA para incriminar a Venezuela:

Venía para acá y me informan de tres personas que capturaron (...) de la CIA.

Antes, había mencionado la captura de otra persona vinculada a la operación de falsa bandera con uno de los buques que están en ese ejercicio en Trinidad y Tobago.

Entonces ellos llegan y borran de sus teléfonos, porque ellos creen que borrando sus teléfonos ya se desaparece todo (…) y lo que hemos encontrado es oro puro, CIA, vinculado a sectores de esos que odian a Venezuela.

Más temprano, el canciller Yván Gil dijo en un comunicado que informó a Puerto España de esta presunta operación de falsa bandera, un día después de que el gobierno anunciara el arresto de un grupo de mercenarios vinculados a la agencia de inteligencia estadounidense.

"En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta", indicó Gil.

¿Cuántos muertos han dejado los ataques marítimos de EE. UU.?

Donald Trump aprobó hace días operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres como parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas, con un saldo de 43 muertos.

Venezuela, no obstante, insiste en que esas maniobras buscan el derrocamiento de Maduro.

El despliegue estadounidense en el Caribe consta de siete buques de guerra, a los que se sumará el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Una de esas embarcaciones, el USS Gravely (DDG-107), llegó a Puerto España el sábado y permanecerá ahí hasta el 30 de octubre para ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses.

Venezuela tachó de provocación su presencia a pocos kilómetros de su costa oriental.

