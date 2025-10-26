CANAL RCN
Internacional Video

Trump pone la mira en Colombia y Venezuela: planea extender su “guerra antidrogas” a operaciones terrestres

El senador Lindsey Graham aseguró que el presidente de Estados Unidos tiene previsto solicitar al Congreso autorización para extender sus acciones contra el narcotráfico.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
07:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El senador republicano Lindsey Graham aseguró este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto solicitar al Congreso autorización para extender sus acciones contra el narcotráfico hacia operaciones terrestres en Colombia y Venezuela, una medida que ampliaría la actual estrategia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"
RELACIONADO

Donald Trump arremetió contra Colombia: "es una guarida de drogas"

Durante una entrevista con el programa Face The Nation de CBS, Graham afirmó que Trump le comunicó su intención de informar a los miembros del Congreso, una vez regrese de su gira por Asia, sobre los planes de Washington para “posibles operaciones militares futuras” en ambos países.

“Habrá una sesión informativa sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea”, declaró el senador por Carolina del Sur, conocido por su cercanía con el mandatario.

De ataques en el mar a operaciones en tierra

Desde inicios de septiembre, el Gobierno de Trump ha intensificado sus ataques marítimos contra embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico. Según el Pentágono, al menos diez lanchas fueron hundidas y 43 tripulantes murieron en esas operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico.

El senador Graham defendió la ofensiva al afirmar que Trump tiene “toda la autoridad del mundo” para ejecutar esas acciones:

“Esto no es asesinato. Es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”, dijo.

Crecen las críticas en el Congreso

Sin embargo, los cuestionamientos no se hicieron esperar. El senador demócrata Rubén Gallego, de Arizona, calificó los ataques como “asesinatos autorizados”, señalando que no se ha comprobado si las embarcaciones hundidas realmente transportaban drogas ni se ha garantizado un debido proceso a los sobrevivientes.

Ante estas críticas, Graham insistió en que el Ejército estadounidense “no está asesinando a nadie”, sino cumpliendo órdenes legales para proteger la seguridad nacional.

Por ahora, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial sobre la posibilidad de acciones terrestres en territorio colombiano o venezolano, aunque reiteró que las operaciones en curso “buscan salvaguardar a los estadounidenses y frenar el flujo de drogas hacia el país”.

Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles
RELACIONADO

Trump rompió relaciones comerciales con este país tras críticas en televisión sobre aranceles

La eventual expansión de estas operaciones marcaría un nuevo capítulo en la política antidrogas de Washington y podría tensar aún más las relaciones diplomáticas con los gobiernos de la región.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Papa León XIV

Papa León XIV envió un mensaje a víctimas de las inundaciones en México: 80 personas murieron por las lluvias

LGBTI

25 jóvenes fueron arrestados por planear una boda gay en este país de África

Argentina

Tragedia en Argentina: bus de dos pisos cayó desde un puente, dejando 29 heridos y varios muertos

Otras Noticias

Nariño

Líder indígena denuncia a aerolínea colombiana por la pérdida de su bastón simbólico

La aerolínea aún no se pronuncia sobre el caso del líder indígena y se espera una pronta solución.

Liga BetPlay

Wilmar Roldán fue encarado frente a frente por hinchas de Atlético Nacional: VIDEO

Todo sucedió cuando Wilmar Roldán llegó al estadio Atanasio Girardot para pitar en el clásico paisa.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo zodiacal hoy 26 de octubre de 2025

Tecnología

Esta plataforma de streaming dice adiós: Magis TV se despide de los dispositivos

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones