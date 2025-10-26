Trump pone la mira en Colombia y Venezuela: planea extender su “guerra antidrogas” a operaciones terrestres

El senador republicano Lindsey Graham aseguró este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto solicitar al Congreso autorización para extender sus acciones contra el narcotráfico hacia operaciones terrestres en Colombia y Venezuela, una medida que ampliaría la actual estrategia militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico.

Durante una entrevista con el programa Face The Nation de CBS, Graham afirmó que Trump le comunicó su intención de informar a los miembros del Congreso, una vez regrese de su gira por Asia, sobre los planes de Washington para “posibles operaciones militares futuras” en ambos países.

“Habrá una sesión informativa sobre la posible expansión del mar a la tierra. Apoyo esa idea”, declaró el senador por Carolina del Sur, conocido por su cercanía con el mandatario.

De ataques en el mar a operaciones en tierra

Desde inicios de septiembre, el Gobierno de Trump ha intensificado sus ataques marítimos contra embarcaciones presuntamente involucradas en el narcotráfico. Según el Pentágono, al menos diez lanchas fueron hundidas y 43 tripulantes murieron en esas operaciones realizadas en el Caribe y el Pacífico.

El senador Graham defendió la ofensiva al afirmar que Trump tiene “toda la autoridad del mundo” para ejecutar esas acciones:

“Esto no es asesinato. Es proteger a Estados Unidos del envenenamiento por narcoterroristas de Venezuela y Colombia”, dijo.

Crecen las críticas en el Congreso

Sin embargo, los cuestionamientos no se hicieron esperar. El senador demócrata Rubén Gallego, de Arizona, calificó los ataques como “asesinatos autorizados”, señalando que no se ha comprobado si las embarcaciones hundidas realmente transportaban drogas ni se ha garantizado un debido proceso a los sobrevivientes.

Ante estas críticas, Graham insistió en que el Ejército estadounidense “no está asesinando a nadie”, sino cumpliendo órdenes legales para proteger la seguridad nacional.

Por ahora, la Casa Blanca no ha emitido un comunicado oficial sobre la posibilidad de acciones terrestres en territorio colombiano o venezolano, aunque reiteró que las operaciones en curso “buscan salvaguardar a los estadounidenses y frenar el flujo de drogas hacia el país”.

La eventual expansión de estas operaciones marcaría un nuevo capítulo en la política antidrogas de Washington y podría tensar aún más las relaciones diplomáticas con los gobiernos de la región.