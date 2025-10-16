Diosdado Cabello desafió a EE.UU. con machetes en mano junto con la Milicia Campesina: video

En un acto de tensión política, Diosdado Cabello, elevó la tensión con Estados Unidos. El considerado número dos del chavismo encabezó la juramentación de una "milicia campesina", un evento que sirvió como plataforma para un mensaje directo a Donald Trump.

La advertencia de Diosdado Cabello a EE.UU. con machetes

“Quien se meta para acá sabe que le va aparecer un campesino con un machete en la mano en cualquier lugar, en cualquier esquina, con un fusil (...), porque las armas de la nación las tiene nuestro pueblo para cuidar a la patria de cualquier enemigo, se llame como se llame, venga de donde venga", fueron las palabras del jerarca chavista cargadas de amenaza.

La ceremonia, transmitida por el canal estatal VTV desde el estado costero de La Guaira, fue el escenario de una provocación simbólica. Cabello advirtió que quien se atreva a invadir el territorio venezolano se encontrará con un campesino dispuesto a defender el país.

La frase que resonó con mayor fuerza, y que encapsula la amenaza, es que el adversario se topará con un agricultor que lo espera con un machete o un fusil. Esta es la nueva dimensión con la que Cabello desafía a EE.UU. con machetes en mano, instrumentalizando la imagen del campesinado como vanguardia de la defensa territorial.

Tensión entre Diosdado Cabello y Estados Unidos

El contexto de este desafío se enmarca en la creciente presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, un despliegue naval y aéreo que Caracas interpreta como una amenaza directa a su soberanía. Cabello insistió en que el "enemigo" se equivoca si cree que una incursión sería una victoria rápida con "dos bombas".

La advertencia escaló a un nivel más crudo cuando Cabello aseguró que los "enemigos de la patria" se enfrentarán a "un pueblo capaz de comerse vivo a quien sea". Este lenguaje visceral, donde Cabello desafía a EE.UU. con machetes en mano, subraya la gravedad de la tensión diplomática y militar.

No tienen ni la menor idea de qué está hecho el pueblo de Venezuela, mencionó Cabello.

La movilización de esta "milicia campesina" es, en esencia, una respuesta propagandística a la presión ejercida por el despliegue de ocho embarcaciones de guerra, un submarino y miles de soldados estadounidenses en la región, reiterando el mensaje de resistencia incondicional del chavismo.