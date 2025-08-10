María Corina Machado afirmó que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas

María Corina Machado, líder política y figura central de la oposición venezolana lanzó una noticia reveladora sobre la cúpula del poder en Caracas.

En una entrevista concedida a NTN24, Machado aseguró que la resistencia interna contra Nicolás Maduro alcanzó niveles inesperados, confirmando que el entorno de Maduro lo ha estado negociando a sus espaldas con diferentes actores políticos.

María Corina Machado reveló detalles de la cúpula de Nicolás Maduro

Machado describió la situación del chavismo como un "despeñadero" y afirmó que la salida de Maduro es "irreversible e irremediable".

La opositora explicó que esta negociación por parte de sus allegados busca salvar los intereses de la propia élite gobernante a costa del actual mandatario. "Hasta su propio entorno lo ha estado negociando a sus espaldas, ofreciendo fórmulas, cada uno sacrificando a Maduro y quedándose ellos", puntualizó la dirigente.

En medio de estas revelaciones, María Corina Machado también dirigió un vehemente mensaje a las Fuerzas Militares de Venezuela.

La líder opositora instó a los uniformados, a quienes catalogó como "hombres y mujeres honestos", a distanciarse del régimen y actuar en consecuencia con su amor por el país, señalando que ellos también padecen las consecuencias de la crisis económica y social.

"Decir la verdad en Venezuela trae muchas consecuencias, lo hemos visto con todas esas personas presas, torturadas y humilladas”, mencionó en NTN24.

Declaraciones de María Corina Machado, opositora de Maduro

La entrevista abordó igualmente la creciente presión internacional, especialmente tras el reciente despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe.

Machado contextualizó la ofensiva de Washington al calificar al régimen de Maduro no como una simple dictadura, sino como un "conglomerado criminal complejo" que representa una "amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos". Sus palabras coinciden con reportes de prensa, como los del The New York Times, que indicaban la ruptura de cualquier canal de diálogo directo entre la administración de Donald Trump y Caracas.

“Aquí lo que hay no es una dictadura más, es un conglomerado criminal complejo que representa una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos”, dijo.

Las declaraciones de la líder opositora mostraron un punto de inflexión en la crisis venezolana, donde la lealtad dentro de los círculos de poder se desmorona.

La situación interna, según la dirigente, es crítica, y la cúpula chavista está ofreciendo alternativas que culminan en la salida del actual gobernante.