Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

En medio del remezón político que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, salió al paso de los rumores que lo señalan de haber sostenido supuestos diálogos con Estados Unidos antes de la operación militar que terminó con la caída del líder chavista.

El funcionario rechazó de forma tajante cualquier acercamiento con Washington y aseguró que las versiones que circulan hacen parte de una estrategia para generar fracturas internas.

Cabello utilizó su espacio habitual en la televisión estatal para desmentir públicamente las informaciones que lo vinculan con contactos secretos con el gobierno estadounidense.

Según afirmó, nunca se reunió ni directa ni indirectamente con representantes de EE. UU. y retó a quienes difunden estas versiones a presentar pruebas concretas que respalden dichas acusaciones.

Diosdado Cabello habló tras la caída del chavismo

El ministro sostuvo que las versiones sobre presuntos encuentros con funcionarios norteamericanos buscan debilitar la cohesión del bloque que asumió el control político tras la captura de Maduro.

En su mensaje, insistió en que no existe traición ni divisiones internas y que el proyecto político que representa continúa operando con normalidad bajo el nuevo liderazgo institucional.

Es una campaña, dicen que 'Diosdado se reunió con Estados Unidos'... Yo no me he reunido con nadie, mencionó en su programa semanal en el canal estatal VTV.

Cabello también aprovechó para enviar un mensaje político, señalando que el país atraviesa un momento de alta sensibilidad y que, según él, ciertos sectores estarían utilizando el escenario internacional para sembrar dudas sobre la legitimidad del actual poder en Venezuela.

En ese contexto, aseguró que las instituciones de seguridad y los organismos del Estado permanecen alineados y en funcionamiento.

Reto a quien sea a mostrar pruebas del encuentro, resaltó.

Presuntos contactos entre Diosdado Cabello y EE.UU.

Las versiones sobre presuntos contactos surgieron luego de la operación militar que culminó con la detención de Maduro en Caracas, un hecho que marcó un punto de quiebre en la crisis venezolana.

De acuerdo con información revelada por agencias internacionales, Cabello habría sido una figura clave para evitar una escalada de violencia durante y después del operativo, algo que el propio ministro no negó ni confirmó, pero sí desligó de cualquier diálogo con EE. UU.

Andan con sus campañas mediáticas de mentiras. Aquí no hay traición ni peleas. Quien sigue gobernando es la revolución bolivariana. Somos la garantía de paz en este país. Con Delcy Rodríguez al frente, Venezuela sigue un camino de diplomacia, de paz, dijo Cabello.

En su declaración, el ministro del Interior dejó claro que Venezuela, según su visión, seguirá defendiendo su soberanía y rechazando cualquier tipo de injerencia extranjera. Al mismo tiempo, envió un mensaje directo a la comunidad internacional al afirmar que el país no aceptará narrativas construidas fuera de sus fronteras para explicar lo ocurrido en enero.

Mientras el escenario político venezolano continúa redefiniéndose tras la captura de Maduro, las declaraciones de Diosdado Cabello buscan cerrar filas dentro del oficialismo y despejar dudas sobre su papel en uno de los episodios más determinantes de la historia reciente del país.