Trump habló del arma “que nadie más tiene” usada para capturar a Maduro

Una declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir el escenario internacional tras referirse públicamente al operativo militar que permitió la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

En una entrevista televisiva con la periodista Katie Pavlich, el mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses utilizaron una tecnología en armas inédita.

Hubo un arma que se usó, un arma sónica que eliminó a muchos de los guardaespaldas cubanos que se usaban para defender a Maduro. Mucha gente vio los detalles sobre esa arma y estaban preocupados. ¿Es algo de lo que los estadounidenses deberían tener miedo, algo que Estados Unidos esté combatiendo?, le mencionó la periodista Pavlich.

RELACIONADO Conversaciones entre Diosdado Cabello y Gobierno de Trump antes de capturar a Maduro

Con respecto a ello, Trump le respondió que se llevó a cabo en una zona altamente protegida y con presencia militar permanente. El presidente subrayó que el éxito de la misión estuvo ligado al uso de un arma especial que permitió desarticular el esquema de seguridad que rodeaba al líder del régimen venezolano.

Nadie más la tiene y tenemos armas de las que nadie sabe nada. Y digo que probablemente sea bueno no hablar de ellas, pero tenemos algunas armas increíbles. Ese fue un ataque increíble. No olvides que esa casa estaba en medio de una fortaleza y base militar.

Donald Trump dio pistas del arma utilizada para capturar a Trump

Durante el diálogo con la periodista Katie Pavlich, Trump con su respuesta le insinuó a la periodista que se empleó un arma sónica, un dispositivo capaz de emitir ondas de sonido de alta intensidad con efectos incapacitantes.

Según el mandatario, esta tecnología fue determinante para neutralizar a varios miembros del equipo de seguridad extranjero, especialmente cubanos, que custodiaban a Maduro.

El presidente estadounidense sostuvo que se trata de un desarrollo militar exclusivo de su país y dejó entrever que existen otros sistemas aún más avanzados que no han sido revelados al público.

RELACIONADO El Vaticano confirma que intentó un acuerdo con Maduro para su exilio antes de su captura

En su intervención, calificó la operación como “un ataque increíble”, destacando que la residencia donde se encontraba Maduro funcionaba como una fortaleza y estaba ubicada dentro de una base militar.

Testimonios sobre el uso de armas sónicas para capturar a Maduro

Las declaraciones de Trump se conocieron después de que circulara en redes sociales el supuesto testimonio de un militar a la orden de Maduro que habría presenciado el operativo.

En ese relato, se describe el uso de una onda sonora intensa que provocó desorientación, sangrado nasal y colapso físico entre varios integrantes del esquema de seguridad, quienes, según el testimonio, quedaron incapacitados en cuestión de segundos.

RELACIONADO Delcy Rodríguez destituyó a ministro señalado de ser testaferro de Maduro

Especialistas explican que las armas sónicas o acústicas utilizan ondas de sonido de gran potencia para afectar el equilibrio, la audición y el sistema nervioso, aunque su uso en operaciones militares a gran escala sigue siendo motivo de análisis internacional.