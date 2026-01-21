Guardia de seguridad de Maduro reveló cómo fue el operativo de EE. UU. para capturarlo

Una historia cargada de misterio volvió a sacudir el escenario político internacional tras la difusión del testimonio de un guardia de seguridad que habría estado presente durante la captura de Nicolás Maduro en Caracas.

El relato, descrito como estremecedor, salió a la luz luego de que la asistente de prensa del presidente Donald Trump compartiera un mensaje en redes sociales que reavivó el debate sobre cómo se desarrolló el operativo militar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Según la versión divulgada, el operativo se ejecutó de manera sorpresiva y con un despliegue tecnológico que superó por completo la capacidad de respuesta del esquema de seguridad que custodiaba a Nicolás Maduro.

Relato de un guardia de Maduro que estuvo en el operativo de la captura

De acuerdo con el testimonio, el inicio del operativo estuvo marcado por un fenómeno imposible de identificar para quienes se encontraban en el lugar.

El guardia aseguró que, sin previo aviso, se sintió una presión intensa acompañada de un sonido que no podía describir con claridad. En cuestión de instantes, varios miembros del equipo de seguridad comenzaron a presentar sangrado nasal, mareos extremos y pérdida total del equilibrio.

El día del operativo, no oímos nada. Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchísimos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No supimos cómo reaccionar

El relato indicó que muchos cayeron al suelo sin poder moverse, mientras otros experimentaron náuseas severas. Según esa versión, la sensación fue comparable a “una explosión interna” que los dejó completamente incapacitados. El guardia sostuvo que nunca había enfrentado algo similar y que no existía forma alguna de contrarrestar esa tecnología.

Después de que aparecieron esos drones, llegaron algunos helicópteros, pero eran muy pocos. Creo que apenas ocho helicópteros. De esos helicópteros bajaron soldados, pero muy pocos. Quizás veinte hombres. Pero esos hombres eran tecnológicamente muy avanzados. No se parecían a nada contra lo que hayamos luchado antes

Así capturaron a Nicolás Maduro en Caracas

Fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad. Parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada. En un momento, lanzaron algo. No sé cómo describirlo, pero fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles.

Aunque las autoridades estadounidenses no han entregado detalles técnicos adicionales, el propio presidente Trump ha insinuado en declaraciones recientes que el éxito del operativo se debió al uso de tecnología militar avanzada, reservada exclusivamente para Estados Unidos.

Esos veinte hombres, sin una sola baja, mataron a cientos de nosotros. No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera

Por ahora, el testimonio del guardia sigue generando interrogantes y versiones cruzadas entre Estados Unidos y Venezuela.