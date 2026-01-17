Diosdado Cabello habría sostenido conversaciones con la administración Trump

Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del régimen venezolano, habría mantenido conversaciones con el gobierno de Estados Unidos meses antes y después de la captura de Nicolás Maduro.

Diosdado Cabello habría conversado con la administración de Donald Trump

Así lo revelaron varias fuentes en condición de anonimato a la agencia internacional Reuters.

De acuerdo con la información, los contactos se habrían iniciado desde los primeros días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y se habrían extendido incluso tras la captura de Maduro.

Las fuentes señalaron que los diálogos se desarrollaron tanto de manera directa como a través de intermediarios.

Durante estas conversaciones, se habrían abordado diversos asuntos, entre ellos las acusaciones y sanciones impuestas por Washington contra Cabello.

Asimismo, funcionarios estadounidenses le habrían advertido que se abstuviera de utilizar las fuerzas de seguridad para continuar amedrentando a sectores de la oposición en Venezuela.

Las fuentes también indicaron que existiría preocupación por un posible escenario de desestabilización interna, ante la posibilidad de que Cabello fomente acciones que afecten los esfuerzos adelantados por Estados Unidos en el país sudamericano.

Cabe recordar que Diosdado Cabello está incluido en la acusación presentada por la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro por narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

Por información que conduzca a su captura, las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de 25 millones de dólares.