¿Diosdado Cabello traicionó a Nicolás Maduro antes de la captura? Esto predijo un reconocido vidente

El vidente, después de uno de sus últimos análisis, explicó cuál habría sido uno de los planes ejecutados.

Foto: AFP.

enero 07 de 2026
06:00 p. m.
Nicolás Maduro, el mandatario de Venezuela por el que había una recompensa de 50 millones de dólares, fue capturado el pasado 3 de enero de 2026.

Los militares de Estados Unidos realizaron una operación en Caracas y, luego de varios bombardeos, ingresaron a la casa en la que se encontraban Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa.

Fue así como los trasladaron de inmediato a Nueva York para recluirlos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn y, según se notificó en la primera comparecencia, a Nicolás Maduro se le acusa de narcoterrorismo.

Tras lo sucedido, Diosdado Cabello, el político y militar que siempre ha sido una de las manos derecha de Nicolás Maduro, ha asegurado que no permitirá que Estados Unidos trate de ejercer poder en su país.

En consecuencia, varios ciudadanos se han preguntado sobre cuál será el papel que Diosdado Cabello tendrá de ahora en adelante y un reconocido vidente se animó a revelar si él habría traicionado o no a Nicolás Maduro previo a lo ocurrido.

¿Hubo traición de Diosdado Cabello hacia Nicolás Maduro? Esto predijo un vidente

En una conversación con un medio de comunicación, a Gustavo Vidente, el astrólogo que tiene 234.000 seguidores en Instagram, le preguntaron que si Diosdado Cabello podría haber estado detrás de varios movimientos para vender a Nicolás Maduro, y él respondió que sí.

Además, indicó que, de acuerdo con sus visiones, Jorge y Delcy Rodríguez habrían tenido conocimiento de todo, pero que comenzarían a distanciarse tras la captura debido a que para los tres sería fundamental el poder.

De hecho, de acuerdo con las cartas que leyó Gustavo Vidente, Diosdado Cabello podría llegar a planear un 'golpe de Estado' para evitar que se deshagan de él.

Las explicaciones exactas de Gustavo Vidente luego de la captura de Nicolás Maduro fueron las siguientes:

¿Qué ha dicho Nicolás Maduro tras ser acusado de narcoterrorismo?

Nicolás Maduro se presentó ante un juez de Estados Unidos el pasado 5 de enero de 2026 y no aceptó los cargos imputados.

Por lo tanto, sostuvo que, desde su punto de vista, se encuentra secuestrado, pero que sigue siendo el presidente de Venezuela.

Sin embargo, lo único concreto es que continúa retenido en Nueva York y que volverá a comparecer hasta el 17 de marzo.

 

 

