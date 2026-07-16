Luto en el clan Kardashian: murió importante miembro de la familia más mediática de Hollywood

Hay gran conmoción en el mundo del entretenimiento internacional tras confirmarse el fallecimiento de Mary Jo Shannon, abuela de las Kardashian, a sus 91 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hija Kris Jenner, quien compartió una fotografía se su madre con una desgarradora dedicatoria en honor al legado de quien fue la matriarca de una de las familias más mediáticas de todos los tiempos.

¿De qué murió Mary Jo Shannon?

Pese a que se desconocen las causas de su fallecimiento, se sabe que la abuela del clan Kardashian batalló y superó en dos ocasiones el cáncer. A sus 91 años, y a días de celebrar su cumpleaños 92, Kris compartió la fatídica noticia en donde también dedicó unas sentidas palabras a la ardua labor de sacar adelante a su familia.

“Hoy, nos despedimos de mi hermosa Mami MJ. No hay palabras que puedan captar lo que ella ha significado para mí o el corazón roto de tener que decir adiós. Mi madre era el corazón de nuestra familia. Ella me enseñó todo lo que realmente importa (...) amar a tu familia ferozmente, ser amable, aparecer por las personas que amas, y nunca dar un solo momento juntos por sentado”, aseguró en la publicación.

Tras un extenso mensaje de agradecimiento, Kris finalizó su dedicatoria puntualizando las más grandes enseñanzas que la mujer dejó en vida no solo para ella, sino también para sus nietos Kim, Kourtney, Khloe, Rob, Kendall y Kylie.

“Cada recuerdo, cada momento, cada bendición, todo fue gracias a ti, y siempre le daré gracias a Dios cada día por hacerte mi mami. Mi corazón está roto en un millón de pedazos... Gracias por darme la mejor infancia y oh qué hermosa vida bendita... Te amo por siempre mami. Gracias por darnos todo”, finalizó.

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Reacciones al fallecimiento de Mary Jo Shannon

Las primeras reacciones han llegado por parte de sus nietas. Kim Kardashian tomó su cuenta de Instagram para postear fotografías junto a la mujer al expresar su gratitud a quien catalogó como la persona que le enseñó a ser una “mujer de negocios”.

Así mismo, recordó que fue la primera persona en darle la oportunidad en el mundo laboral por lo que finalizó su mensaje con un divertido chiste sobre lo que su abuela estaría realizando tras fallecer.

“Sé que estás en el cielo, mirando todas nuestras publicaciones de Instagram tuyas desde tu furtiva cuenta finsta que siempre usarías jajaja”.

Por su parte, Kylie Jenner compartió, por medio de las historias de su cuenta en Instagram, un sentido video en el que se le observa bailando junto a su abuela cuando tenía apenas meses de edad.