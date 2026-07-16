Estudiantes y periodistas extranjeros tendrán nuevas restricciones durante su estadía en los EE. UU.

La cobertura informativa internacional y la formación académica en Estados Unidos sufrirán un vuelco definitivo. El Gobierno del presidente Donald Trump ha oficializado una estricta reforma migratoria que acaba con un modelo de visados indefinidos vigente desde finales de la década de 1970, estableciendo límites temporales severos que afectarán de forma directa a millones de personas y a la economía del país.

Salvo que el Congreso —actualmente con mayoría del partido Republicano de Trump— decida bloquear la iniciativa, esta nueva política entrará en vigor el próximo septiembre.

El impacto en la prensa internacional y el foco sobre China

Bajo las nuevas directrices publicadas este jueves en un documento administrativo, el ejercicio del periodismo extranjero en suelo estadounidense sufrirá una reestructuración radical.

Las estancias para los reporteros internacionales se reducirán a un máximo de 240 días (aproximadamente ocho meses), un cambio drástico frente a los visados de hasta cinco años que se otorgaban tradicionalmente. Aunque la medida contempla la opción de solicitar prórrogas por periodos equivalentes, las condiciones serán considerablemente más complejas.

La peor parte de este nuevo marco regulatorio recae sobre los periodistas chinos, para quienes el límite de permanencia se ha fijado en un máximo de apenas 90 días.

Esta ofensiva contra la prensa extranjera ya ha encendido las alarmas a nivel global. En una carta abierta, un centenar de medios de comunicación y organizaciones de prensa internacionales advirtieron con firmeza que la reforma "reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura" de la actualidad estadounidense en el mundo.

Adiós al "estudiante eterno" y el golpe económico a las universidades

El ámbito académico también experimentará un giro de 180 grados. A partir de septiembre, los extranjeros con visado de estudiante tendrán prohibido permanecer más de cuatro años en el país, perdiendo el beneficio histórico de mantener su estatus legal por la duración total de sus programas de estudio.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió la drástica medida señalando que el formato anterior —de duración indeterminada— socavaba gravemente la capacidad del Estado para supervisar a los beneficiarios de los visados. Según el DHS, el vacío normativo permitía que muchos extranjeros prolongaran de manera indefinida su estadía bajo la figura de "estudiantes eternos".