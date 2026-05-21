“Siempre tenía una sonrisa”: vecinos cuentan cómo conocieron a Yulixa Toloza y así la recordarán

Yulixa Toloza, una mujer de 52 años, se practicó una liposucción en Beauty Láser, un centro estético clandestino en el barrio Venecia, sur de Bogotá. Este sitio no contaba con los permisos pertinentes y el responsable de la cirugía tampoco estaba capacitado.

Ella siguió las recomendaciones y depositó su confianza en este lugar. Sin embargo, aquel miércoles 13 de mayo comenzó la tragedia: el procedimiento no salió como se esperaba y Toloza quedó con graves complicaciones de salud.

¿Cómo ocurrió la desaparición y muerte de Toloza?

Los registros indican que entró al lugar en la mañana, pero el procedimiento se extendió por varias horas. Pasadas las 7:00 p.m., las cámaras grabaron el momento en el que dos hombres la sacaron y se la llevaron en un carro particular.

Se supo que en la madrugada del día siguiente, el vehículo transitó por el peaje del norte de la ciudad y siguió su camino por Boyacá hasta llegar a Norte de Santander, más concretamente a Los Patios, donde días después fue ubicado.

A la par de la búsqueda por Toloza, las autoridades capturaron a Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado en Cúcuta.

Toloza trabajaba en un salón de belleza

La lamentable noticia se dio el martes 19 de mayo, cuando se encontró el cuerpo en una zona boscosa entre los municipios de Anapoima y Apulo. Horas después, en Venezuela fueron ubicados los otros presuntos responsables: Eduardo David Ramos (habría sido el que hizo la cirugía), Edinson José Torres y María Fernanda Delgado (la dueña del centro estético).

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Medicina Legal confirmó que, teniendo en cuenta los siete días de la desaparición, habrá tardanza en conocer la causa. Por su parte, las autoridades sellaron el sitio en Venecia y una segunda sede en el norte.

Alerta Bogotá llegó hasta Diamond Salon’s Nails en Bosa, el salón de belleza donde trabajaba y en los pisos de arriba era su casa. Los vecinos no ocultaron su tristeza y contaron cómo la recordarán.

“La conocí como una persona correcta (…) Las veces que fui (al salón), me pareció una buena persona (…) En los videos se le notaba que solamente con la mirada, estaba pidiendo que la sacaran”, narró una clienta.

Los vecinos aseguran que ella era emprendedora y amigable. Además de las uñas, promocionaba arreglos de flores y vendía productos de belleza: “Siempre tenía una sonrisa”.

Mauricio Mahecha, presidente de la junta de acción comunal, contó que los vecinos quieren darle el último adiós y darle las honras fúnebres en el barrio.