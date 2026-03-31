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Proponen hacer recolecta en Venezuela para que Nicolás Maduro pague los honorarios del juicio

Una diputada propuso hacer una recolecta de dinero para que el dictador venezolano pague los costos del juicio en Estados Unidos.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro. Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
03:57 p. m.
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Continúa la expectativa por el futuro de Nicolás Maduro en Estados Unidos. El dictador venezolano fue capturado por unidades norteamericanas en una operación que, aparte de haber sido histórica, ha sido catalogada como de película por la sutileza en los detalles.

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El fin de su régimen se dio en la madrugada del sábado 3 de enero de 2026. Ante los ojos del mundo, la administración de Donald Trump pudo anunciar que Maduro había sido extraído de Venezuela y estaba bajo el poder de Estados Unidos.

Las dos audiencias de Maduro

Horas después, el planeta siguió de cerca el momento en el que llegó a Nueva York. El venezolano solamente dijo ‘have a good night’ and ‘happy new year’ cuando se topó con los uniformados que lo iban a llevar a un centro penitenciario en Manhattan.

Desde ese día, Venezuela ha cambiado. Con la presidenta interina Delcy Rodríguez ha habido excarcelaciones de presos políticos, avances en el mercado petrolero y la salida de alfiles de Maduro (como Alex Saab y Vladimir Padrino).

Además, Estados Unidos ha retomado relaciones diplomáticas, las cuales estaban rotas desde 2019. De igual forma, Maduro ha comparecido dos veces, siendo la última el jueves 26 de marzo.

No se desestimaron los cargos a pesar de la solicitud de la defensa

La defensa del dictador pidió desestimar los cargos al argumentar que no se estaba cumpliendo con el debido proceso. Esto, porque Estados Unidos no estaba permitiendo que el régimen costeara los gastos del juicio, teniendo en cuenta las sanciones vigentes.

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Pues bien, la solicitud no tuvo luz verde y ahora Maduro deberá pensar en otra forma para pagar los honorarios.

Desde Venezuela, Tania Díaz, diputada de la asamblea afín al chavismo, propuso una recolecta: “El gobierno norteamericano no permite que el Estado venezolano pague los honorarios de la defensa de Nicolás Maduro. Claro que vamos a hacer una vaca y vamos a meterle dólares por ese buche”.

Le puede interesar: Diputada chavista propone hacer una colecta de dinero para pagar la defensa del dictador Maduro en Estados Unidos: "vamos a hacer una vaca y vamos a meterle dólares por ese buche"

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