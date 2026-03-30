Testigos rompieron el silencio sobre cómo fue la segunda audiencia de Maduro: detalles inéditos

El pasado jueves 26 de marzo, en Nueva York se realizó la segunda audiencia de Nicolás Maduro ante el juez Alvin Hellerstein. La primera había sido el 5 de enero de 2026, dos días después de que Estados Unidos lo arrestara con su esposa Cilia Flores.

Ambos comparecieron por segunda ocasión en una audiencia que no duró más de una hora. Los testigos narraron que lo único que Maduro dijo fue ‘good morning’ al ingresar a la sala. El resto de las palabras se las dijo en susurro a su abogado Barry Pollack.

El cambio de actitud de Maduro: de soberbio a sumiso

De igual forma, se supo que estuvo alejado de Flores, concretamente cada uno en una esquina del juzgado. NTN24 pudo conocer que al venezolano se le vio con una actitud sumisa y nerviosa, distinta a la de la primera audiencia cuando fue desafiante.

Con el paso de los días, se han revelado más detalles. NTN24 conversó con Génesis Dávila, presidenta de la ONG Defiende Venezuela y abogada; y con el abogado Nizar El Fakih. Los dos estuvieron presentes en el tribunal.

Según El Fakih, el juez no solo desestimó la petición de anulación por parte de la defensa de Maduro, sino que mostró tajante en su intención de avanzar con las pruebas, dejando en claro que no está dispuesto a aceptar que las mociones desvíen el camino.

“Un humano con vulnerabilidad”

La audiencia se centró también en la discusión sobre quién financiará la defensa. El abogado del venezolano solicitó utilizar fondos del régimen para cubrir sus honorarios, petición que la fiscalía rechazó argumentando que se trata de dinero ilícito.

El juez se reservó su decisión sobre este punto, explorando alternativas como la defensa pública, licencias específicas de la OFAC o el financiamiento por parte de terceros.

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Ambos testimonios coincidieron en describir un cambio notable en el comportamiento de los acusados respecto a su primera comparecencia. “Ellos ingresan a la sala en esta oportunidad sin ver a los lados ni haciendo ningún tipo de comentarios", describió El Fakih.

Se sientan en el banquillo, se ponen sus audífonos para recibir la interpretación en tiempo real del inglés al español y toman nota.

Por su parte, Dávila destacó la importancia simbólica del proceso para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Ella asistió junto a Renzo Prieto, exdiputado venezolano que estuvo cuatro años y medio preso, siendo víctima de tortura durante el régimen.

“Lo vi entrar como un humano de carne y hueso con vulnerabilidad. Con la cabeza abajo y como una persona que encontró sus límites, que no está por encima de la ley ni nadie”, afirmó al mencionar que esperaba verlo como un ‘monstruo de dos metros’, tal y como lo han descrito.

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