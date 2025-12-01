CANAL RCN
Internacional

Para mantener subsidios de salud, republicanos piden mayores restricciones sobre el aborto en los Estados Unidos

El cierre de Gobierno se ha prolongado desde octubre por la oposición de los demócratas a los recortes de subsidios.

Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik
Foto: montaje realizado con imágenes de Freepik

Noticias RCN

noviembre 12 de 2025
12:41 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La discusión sobre el recorte de los subsidios de salud que cobijan a 11 millones de estadounidenses bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, condujo al cierre de Gobierno más extenso en la historia de los Estados Unidos.

Los demócratas se negaban a aprobar el paquete de financiación para el año entrante, argumentando que los afectados verían aumentar en miles de dólares sus facturas médicas, pero la bancada republicana logró convencer a siete de sus congresistas y a un independiente de aprobar un paquete de financiación la noche del lunes, con el que reabrir e Gobierno.

El proyecto recibió el aval del Comité de Reglas y pasará a debate en la Cámara de Representantes, antes de llegar al escritorio del presidente Trump y recibir su firma.

Senado de Estados Unidos aprobó acuerdo para reabrir el Gobierno y financiarlo hasta enero: ¿qué significa?
RELACIONADO

Senado de Estados Unidos aprobó acuerdo para reabrir el Gobierno y financiarlo hasta enero: ¿qué significa?

Insistencia de los demócratas podría hacer que los subsidios de salud se mantengan:

Previo a la votación del lunes, el líder republicano “dio el brazo a torcer” con los demócratas e insinuó que podrían reconsiderar los recortes a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, siempre y cuando se garantice que no se utilizarán recursos federales para practicar abortos.

La discusión podría darse una vez reabra el Gobierno, aunque, de acuerdo con el senador demócrata Ron Wyden, el Obamacare tiene prohibido que sus fondos y otros recursos se destinen a los abortos.

Pese a acuerdo de financiación, cancelaciones y retrasos en vuelos podrían extenderse en los Estados Unidos
RELACIONADO

Pese a acuerdo de financiación, cancelaciones y retrasos en vuelos podrían extenderse en los Estados Unidos

¿Qué tan comunes son los cierres de Gobierno?

Desde que los Estados Unidos implementó su nuevo proceso presupuestario, se han registrado cinco cierres de Gobierno, de acuerdo con datos de la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable.

El más extenso del que tenían registro fue en la primera administración Trump, de 35 días, pero el récord fue superado por el actual cierre, que ya completa 43 días en os que trabajadores federales han dejado de recibir su salario, como ocurrió en los aeropuertos de todo el país.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Murió un famoso influencer en medio de un trágico accidente: tenía una hija de tan solo 6 años

El Salvador

HRW denuncia torturas y abusos a migrantes venezolanos en megacárcel de El Salvador

Donald Trump

Correos de Epstein revelarían que Trump “pasó horas” en su casa junto a una víctima de trata de personas

Otras Noticias

Vía al Llano

Ajustaron las tarifas preferenciales en los peajes de la vía al Llano: la medida regirá desde el 16 de noviembre

Ya anunciaron la actualización anual en los valores de las tarifas preferenciales en Boquerón I y II, Naranjal y Pipiral.

Dian

Dian abre convocatoria con 1.990 empleos: requisitos, niveles y cómo postularse

La CNSC publicó oficialmente la convocatoria DIAN 2676 de 2025, que ofrece casi dos mil vacantes en todo el país para profesionales, técnicos y bachilleres.

James Rodríguez

Gigante sudamericano se interesa seriamente en James Rodríguez: los clubes que buscan al ‘10’

Yeferson Cossio

Yeferson Cossio dio detalles de su colaboración junto a Camilo Cifuentes: esto harán juntos

Contenido Patrocinado

Nosotras, la marca que rompe los tabúes sobre el cuerpo femenino, fue doblemente premiada en los Effie y TikTok Awards