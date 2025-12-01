Para mantener subsidios de salud, republicanos piden mayores restricciones sobre el aborto en los Estados Unidos

La discusión sobre el recorte de los subsidios de salud que cobijan a 11 millones de estadounidenses bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare, condujo al cierre de Gobierno más extenso en la historia de los Estados Unidos.

Los demócratas se negaban a aprobar el paquete de financiación para el año entrante, argumentando que los afectados verían aumentar en miles de dólares sus facturas médicas, pero la bancada republicana logró convencer a siete de sus congresistas y a un independiente de aprobar un paquete de financiación la noche del lunes, con el que reabrir e Gobierno.

El proyecto recibió el aval del Comité de Reglas y pasará a debate en la Cámara de Representantes, antes de llegar al escritorio del presidente Trump y recibir su firma.

Insistencia de los demócratas podría hacer que los subsidios de salud se mantengan:

Previo a la votación del lunes, el líder republicano “dio el brazo a torcer” con los demócratas e insinuó que podrían reconsiderar los recortes a la Ley de Cuidado de Salud Asequible, siempre y cuando se garantice que no se utilizarán recursos federales para practicar abortos.

La discusión podría darse una vez reabra el Gobierno, aunque, de acuerdo con el senador demócrata Ron Wyden, el Obamacare tiene prohibido que sus fondos y otros recursos se destinen a los abortos.

¿Qué tan comunes son los cierres de Gobierno?

Desde que los Estados Unidos implementó su nuevo proceso presupuestario, se han registrado cinco cierres de Gobierno, de acuerdo con datos de la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable.

El más extenso del que tenían registro fue en la primera administración Trump, de 35 días, pero el récord fue superado por el actual cierre, que ya completa 43 días en os que trabajadores federales han dejado de recibir su salario, como ocurrió en los aeropuertos de todo el país.