Termina el cierre de Gobierno en los Estados Unidos: Trump firmó paquete de presupuesto temporal

El Gobierno estuvo cerrado durante 43 días, en los que se registraron cancelaciones y retarsos masivos en vuelos por la falta de personal.

Foto: AFP
noviembre 13 de 2025
12:39 p. m.
En su día número 43 terminó el cierre de Gobierno más extenso en la historia de los Estados Unidos, luego de que el presidente, Donald Trump, firmará el miércoles (12 de noviembre) en la noche un paquete de presupuesto con el que podrá financiar los organismos federales hasta el 30 de enero del 2026.

El mismo paquete fue aprobado el lunes en el Senado, luego de que la bancada republicana consiguiera que siete demócratas y un independiente votaran a favor del proyecto y, en la jornada del miércoles, en la Cámara, que es de mayoría republicana.

Miembros de la oposición habrían dado “el brazo a torcer” bajo la promesa de discutir los recortes a programas como el Obamacare, que podrían enfrentar a 11 millones de estadounidenses con facturas impagables desde el año que viene.

¿Por qué cerró el Gobierno y qué tan común es?

El cierre de Gobierno se registró el 1 de octubre cuando los congresistas no lograron ponerse de acuerdo sobre el presupuesto y, al no tener más dinero aprobado, la administración tuvo que dejar de gastar.

De acuerdo con la Comisión para un Presupuesto Federal Responsable, desde que el proceso presupuestario moderno fue implementado, se han registrado 20 interrupciones de Gobierno y cinco cierres, de más de 24 horas.

Los primeros sumaron 26 días, entre 1995 y 1996, durante la administración Clinton; el tercero sumó 13 días en el 2013, durante la administración Obama; el cuarto sumó 35 días, entre el 2018 y el 2019, durante la primer administración Trump, y el quinto se convirtió en el más prolongado en la historia del país, al alcanzar 43 días este miércoles.

¿Cómo afectó el cierre de Gobierno a los estadounidenses?

Las mayores afectaciones se registraron en los aeropuertos de todo el país, cuando los empleados federales, entre ellos los controladores aéreos, dejaron de recibir su salario y algunos optaron por dejar de ir a trabajar.

En palabras del secretario de Transporte, Sean Duffy, se vieron obligados a encontrar un segundo trabajo para poner comida en la mesa y gasolina a sus carros.

Pero también, miles de familias estadunidenses se vieron afectadas cuando el Gobierno dejo de utilizar sus fondos para financiar el programa SNAP, que distribuye los cupones de alimentos con los que 1 de cada 8 familias prepara parte de sus comidas.

Demócratas y republicanos seguirán discutiendo el prepuesto para después del 30 de enero, pero se espera que pongan sobre la mesa los recortes a los subsidios de salud, que estancaron durante semanas el Congreso y buena parte del país. Desde la oposición insisten en mantenerlos, pero el oficialismo exige que, a cambio, no se destinen dichos recursos para el aborto.

