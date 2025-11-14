Disputa entre Google y la Unión Europea por los servicios de publicidad: estos son los detalles

Resulta que en septiembre, desde Europa le impusieron una multa de 2.950 millones de euros por prácticas anticompetitivas. A Google también le colocaron un plazo para cambiar sus servicios con el fin de no tener más afectaciones.

Al parecer, la empresa abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea, yendo en contra de los lineamientos generales de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Si no cambiaba sus medidas, correría el riesgo de imposiciones más estrictas.

La multa de la UE a Google

“Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias sean tratados de manera justa, razonable y no discriminatoria en sus resultados de búsqueda”, sostuvo la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

Se busca que los editores de noticias no pierdan ingresos en lo que, para la alta funcionaria, es una época compleja para la industria. Una de las posibilidades de Google era restablecer las condiciones de competencia especial. Sin embargo, fue descartada por la propia compañía.

A través de un artículo, Pandu Nayak, jefe científico de Google, se refirió sobre la investigación, la cual calificó como “errónea” y “corre el riesgo de perjudicar a millones de usuarios”.

¿Qué respondió Google?

“La política de la Búsqueda de Google contra el spam existe por una razón: proteger a las personas del contenido engañoso y de baja calidad, las estafas y las tácticas turbias que los promueven” sostuvo sobre las normas de publicidad manejadas por la compañía.

Lamentablemente, la investigación anunciada hoy sobre nuestras medidas antispam es errónea y corre el riesgo de perjudicar a millones de usuarios europeos.

De manera detallada, Nayak explicó cómo funciona la política antispam y por qué ha sido positiva en la búsqueda de resultados confiables: “La Ley de Mercados Digitales está haciendo que sea menos útil para empresas y usuarios. Esta investigación corre el riesgo de recompensar a los malos actores”.