Donald Trump será el primer expresidente de Estados Unidos en ser imputado con cargos federales

Donald Trump anunció este jueves 9 de junio que fue inculpado en la investigación federal por su manejo de documentos clasificados luego de dejar la Casa Blanca, un nuevo revés judicial que amenaza su intención de conseguir un segundo mandato en 2024.

"La corrupta administración Biden informó a mis abogados que fui acusado, aparentemente por el bulo de las cajas", escribió en su red Truth Social en una primicia histórica, ya que es el primer expresidente estadounidense o en ejercicio en enfrentar cargos federales.

El Departamento de Justicia no confirmó de inmediato el anuncio de Trump

Su abogado Jim Trusty dijo a CNN que su cliente fue acusado con siete cargos incluyendo la retención deliberada de documentos, lo que viola la ley de Espionaje, así como falso testimonio, obstrucción de la justicia y un cargo por conspiración.

Sin embargo, los detalles precisos de los cargos no fueron revelados. Personas familiarizadas con el caso dijeron a The New York Times que el cargo por conspiración se relacionaba con el de obstrucción a la justicia.

En su publicación, Trump, que aspira a conseguir la candidatura del Partido Republicano para las presidenciales de 2024, aseguró que fue convocado a presentarse ante un tribunal federal de Miami el martes.

"Nunca creí que algo así pudiera sucederle a un expresidente de Estados Unidos", escribió.

Trump, que cumplirá 77 años la próxima semana, ha negado de manera repetida cualquier conducta irregular.

Trump ya era el primer expresidente o presidente en ejercicio inculpado de un crimen por el pago, previo a las elecciones, hecho a una estrella porno para guardar silencio sobre una relación con él, en un caso llevado adelante por el fiscal del distrito de Manhattan.

En un comunicado, la campaña de Trump arremetió contra lo que califica como un "abuso de poder sin precedentes" y pidió que se desestime la acusación.

Trump "ha sido desde hace mucho la mayor amenaza y el principal blanco político para Joe Biden y para el corrupto Partido Demócrata", reclamó la campaña en un comunicado.

Investigaciones en contra de Trump

El investigador especial Jack Smith, nombrado por el fiscal general Merrick Garland, revisa los archivos clasificados que Trump guardaba en su residencia de Mar-a-Lago luego de dejar la Casa Blanca, ya que una ley de 1978 obliga a los presidentes estadounidenses a transmitir el conjunto de sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales.

El año pasado, Trump entregó 15 cajas con unos 200 documentos clasificados. Sin embargo, la policía federal consideró que el exmandatario no había entregado todo lo que tenía. En agosto de 2022, el FBI encontró unos 11.000 documentos tras allanar la casa de Trump.

Interrogado por la AFP el jueves por la noche sobre los cargos, el portavoz de Smith, Peter Carr, dijo: "declinamos hacer comentarios".

En un video publicado luego de dar a conocer la acusación en su contra, Trump reiteró su inocencia y destacó la inculpación como una forma de interferencia en las elecciones por parte de un Departamento de Justicia utilizado "como arma" por la administración de Joe Biden.

"Vienen por mí porque ahora lideramos las encuestas por un amplio margen contra Biden", dice Trump en el video. "Nuestro país se va al diablo y ellos vienen por Donald Trump... No podemos dejar que esto siga", agregó.

Jim Jordan, congresista aliado y presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que era "un día triste para Estados Unidos", lamentó.

"Hoy es de hecho un día oscuro para Estados Unidos. Es inconcebible para un presidente acusar al candidato líder que se le opone", expresó también el jefe republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

