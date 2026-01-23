CANAL RCN
Internacional

El lujoso regalo que recibió Trump para negociar en secreto con Delcy Rodríguez

De acuerdo con la publicación de The Guardian, la ahora presidenta interina de Venezuela logró un plan maestro por su estrecha relación con un poderoso gobierno.

El lujoso regalo a Trump que le abrió las puertas a Delcy Rodríguez para negociar en secreto
Foto: AFP

Yhonay Díaz

enero 23 de 2026
12:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, un medio estadounidense reveló los tentáculos del régimen que permitieron la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en medio de una intervención militar por parte de Estados Unidos.

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

VIDEO | Así es la celda en la que está preso Nicolás Maduro en Estados Unidos

Una de las principales cartas que destapó este informe tiene que ver con la identidad de la persona que estaría detrás de la salida de Nicolás Maduro del poder, y aunque se especulaba de una ficha clave del régimen en Venezuela, no se había confirmado. The Guardian señaló que las fuentes que le entregaron esta información contaron cómo la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría liderado una negociación secreta.

En el tablero se movían tres fichas principales: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, sin embargo, una de ellas, tomó la delantera inesperadamente.

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos
RELACIONADO

Los años de cárcel que podría pagar Nicolás Maduro en Estados Unidos

El lujoso regalo que recibió Trump para negociar con Delcy Rodríguez

The Guardian aseguró que el proceso de negociación se habría concretado con Delcy Rodríguez a través de la estrecha relación que mantiene con el gobierno catarí, del que es tan cercana que, incluso, ha jugado tenis de mesa con figuras muy influyentes.

Allí se habría cocinado una estrategia que le permitió a Delcy Rodríguez dar el salto que estaba esperando en el plan que adelantaba Estados Unidos, donde un lujoso regalo marcaría la hoja de ruta del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Catar, un aliado clave de Estados Unidos, donó un avión de lujo de 400 millones de dólares para Trump, un regalo sin precedentes (…) Aprovechó la buena voluntad que tenía Trump para abrirle más puertas a Rodríguez en negociaciones secretas, según dos de las fuentes.

Delcy Rodríguez se reunió con la CIA: "Cumple órdenes de EE. UU.", dijo María Corina Machado
RELACIONADO

Delcy Rodríguez se reunió con la CIA: "Cumple órdenes de EE. UU.", dijo María Corina Machado

Delcy Rodríguez se preparó para la salida de Maduro: “dijo estar lista”

El informe confirmó que antes de que el Estados Unidos concretara la captura de Nicolás Maduro, entre el 1 y 2 de enero Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez se comprometieron a cooperar con los planes de Donald Trump.

Delcy estaba comunicando 'Maduro tiene que irse' (…) trabajaré con lo que surja después.

Se habría tratado de una negociación en secreto no solo con Estados Unidos, sino también con los cataríes que habrían influido en que fueras considerada por Estados Unidos.

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía
RELACIONADO

"Su casa tenía puertas de acero (...) intentó entrar": revelan detalles de la captura de Maduro mientras dormía

Es importante mencionar que The Guardian señala que, aunque Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez negociaban en secreto con Estados Unidos, “no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo”, lo que indicaría que no se trató de un golpe de Estado.

Delcy Rodríguez intentó proponer un gobierno de transición, liderado por ella, que gobernaría Venezuela si Maduro aceptaba un retiro preestablecido en un supuesto refugio seguro, plan que fracasó y terminó logrando su objetivo negociando directamente con Estados Unidos.

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"
RELACIONADO

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

España

Adolescente colombiano viaja a Madrid para tratamiento contra cáncer de garganta y pide apoyo solidario

Nicolás Maduro

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"

España

Hipótesis de fractura en carril: posible causa del accidente ferroviario en España que dejó 45 muertos

Otras Noticias

Animales

Indignante: mujer es captada en cámaras golpeando a varios gatos bajo su presunto cuidado

La denuncia, hecha por el médico veterinario Camilo López, ya ha desatado gran rechazo por los hechos registrados en video.

Yeison Jiménez

Reconocida artista reveló la desgarradora solicitud que la esposa de Yeison Jiménez le realizó en las exequias

La artista abrió su corazón después de que le preguntaron sobre su ausencia en el homenaje público.

Policía Nacional

Desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos con 30.000 productos vencidos en Barranquilla

Fútbol internacional

Álvaro Montero, la gran figura en Vélez: vea las atajadas del colombiano frente a Instituto

Dólar

Precio del dólar hoy en Colombia: tocó mínimos históricos este 23 de enero de 2026 y así se cotizó