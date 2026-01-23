El lujoso regalo que recibió Trump para negociar en secreto con Delcy Rodríguez

En las últimas horas, un medio estadounidense reveló los tentáculos del régimen que permitieron la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en medio de una intervención militar por parte de Estados Unidos.

Una de las principales cartas que destapó este informe tiene que ver con la identidad de la persona que estaría detrás de la salida de Nicolás Maduro del poder, y aunque se especulaba de una ficha clave del régimen en Venezuela, no se había confirmado. The Guardian señaló que las fuentes que le entregaron esta información contaron cómo la vicepresidenta Delcy Rodríguez habría liderado una negociación secreta.

En el tablero se movían tres fichas principales: Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, sin embargo, una de ellas, tomó la delantera inesperadamente.

El lujoso regalo que recibió Trump para negociar con Delcy Rodríguez

The Guardian aseguró que el proceso de negociación se habría concretado con Delcy Rodríguez a través de la estrecha relación que mantiene con el gobierno catarí, del que es tan cercana que, incluso, ha jugado tenis de mesa con figuras muy influyentes.

Allí se habría cocinado una estrategia que le permitió a Delcy Rodríguez dar el salto que estaba esperando en el plan que adelantaba Estados Unidos, donde un lujoso regalo marcaría la hoja de ruta del derrocamiento de Nicolás Maduro.

Catar, un aliado clave de Estados Unidos, donó un avión de lujo de 400 millones de dólares para Trump, un regalo sin precedentes (…) Aprovechó la buena voluntad que tenía Trump para abrirle más puertas a Rodríguez en negociaciones secretas, según dos de las fuentes.

Delcy Rodríguez se preparó para la salida de Maduro: “dijo estar lista”

El informe confirmó que antes de que el Estados Unidos concretara la captura de Nicolás Maduro, entre el 1 y 2 de enero Delcy Rodríguez y su hermano, Jorge Rodríguez se comprometieron a cooperar con los planes de Donald Trump.

Delcy estaba comunicando 'Maduro tiene que irse' (…) trabajaré con lo que surja después.

Se habría tratado de una negociación en secreto no solo con Estados Unidos, sino también con los cataríes que habrían influido en que fueras considerada por Estados Unidos.

Es importante mencionar que The Guardian señala que, aunque Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez negociaban en secreto con Estados Unidos, “no accedió a colaborar activamente con el gobierno estadounidense para derrocarlo”, lo que indicaría que no se trató de un golpe de Estado.

Delcy Rodríguez intentó proponer un gobierno de transición, liderado por ella, que gobernaría Venezuela si Maduro aceptaba un retiro preestablecido en un supuesto refugio seguro, plan que fracasó y terminó logrando su objetivo negociando directamente con Estados Unidos.