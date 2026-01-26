Rusia reveló que conocen los nombres de las personas que entregaron a Maduro: "traidores"

El panorama geopolítico tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 sigue generando réplicas desde las potencias globales.

En las últimas horas, el Gobierno de Rusia, a través de su embajador en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasarov, y declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, rompieron el silencio para calificar la operación "Resolución Absoluta" como el resultado de una red de deslealtades internas y una violación flagrante al derecho internacional.

Según el alto mando diplomático ruso, la incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos en territorio venezolano no fue solo una demostración de poderío militar, sino la culminación de un plan facilitado por la "negligencia" y la "traición" de funcionarios venezolanos.

En una entrevista concedida a la cadena Rossiya-24, Melik-Bagdasarov afirmó que agentes del orden locales permitieron el avance estadounidense, trabajando sistemáticamente para los servicios de inteligencia de Washington mucho antes de que se ejecutara la captura.

Naturalmente, muchos agentes del orden locales no hicieron todo lo que pudieron, mencionó Melik-Bagdasarov.

¿Traicionaron a Maduro? Rusia aseguró conocer nombres

Moscú ha sido enfático al señalar que el círculo de seguridad que rodeaba al líder chavista presentaba grietas profundas. El embajador ruso sostuvo que cuentan con información detallada sobre los agentes que habrían colaborado con la inteligencia norteamericana y que, tras el éxito de la operación el 3 de enero, huyeron de Venezuela.

Conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense, dijo en Rossiya-24.

Para el Kremlin, este escenario de colaboración con Estados Unidos fue el catalizador que permitió que las fuerzas élite capturaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, sin una resistencia efectiva de los cuerpos locales.

"Conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense", declaró Melik-Bagdasarov, subrayando que la falta de acción de los organismos de seguridad venezolanos fue determinante.

Reacción del Kremlin y el futuro jurídico de Maduro en Nueva York

Por su parte, el viceministro Sergei Ryabkov reiteró ante la agencia TASS que la captura representa un "acto de agresión armada" y exigió la liberación inmediata del que consideran el presidente legítimo de la nación caribeña. Mientras Rusia condena la detención, Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran en cárceles en Nueva York.

En Venezuela, el panorama político ha cambiado drásticamente. Tras la captura, Delcy Rodríguez asumió el mando del régimen y ha iniciado una reestructuración de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), nombrando a 12 oficiales superiores en un intento por retomar el control de las fuerzas militares tras las acusaciones de traición.

La tensión internacional se mantiene en niveles máximos, con Rusia exigiendo el respeto a la soberanía venezolana mientras Estados Unidos avanza en el proceso judicial contra la cúpula capturada.