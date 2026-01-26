CANAL RCN
Internacional

Rusia reveló que conocen los nombres de las personas que entregaron a Maduro: "traidores"

Rusia rompió el silencio sobre la captura de Maduro: denunciaron traición y arrojaron detalles: "Conocemos los nombres"

Captura Maduro
Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

enero 26 de 2026
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama geopolítico tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 sigue generando réplicas desde las potencias globales.

En las últimas horas, el Gobierno de Rusia, a través de su embajador en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasarov, y declaraciones del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, rompieron el silencio para calificar la operación "Resolución Absoluta" como el resultado de una red de deslealtades internas y una violación flagrante al derecho internacional.

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro
RELACIONADO

Diosdado Cabello rompió el silencio tras rumores de contactos con EE. UU. antes de la captura de Maduro

Según el alto mando diplomático ruso, la incursión de las fuerzas especiales de Estados Unidos en territorio venezolano no fue solo una demostración de poderío militar, sino la culminación de un plan facilitado por la "negligencia" y la "traición" de funcionarios venezolanos.

En una entrevista concedida a la cadena Rossiya-24, Melik-Bagdasarov afirmó que agentes del orden locales permitieron el avance estadounidense, trabajando sistemáticamente para los servicios de inteligencia de Washington mucho antes de que se ejecutara la captura.

Naturalmente, muchos agentes del orden locales no hicieron todo lo que pudieron, mencionó Melik-Bagdasarov.

¿Traicionaron a Maduro? Rusia aseguró conocer nombres

Moscú ha sido enfático al señalar que el círculo de seguridad que rodeaba al líder chavista presentaba grietas profundas. El embajador ruso sostuvo que cuentan con información detallada sobre los agentes que habrían colaborado con la inteligencia norteamericana y que, tras el éxito de la operación el 3 de enero, huyeron de Venezuela.

Conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense, dijo en Rossiya-24.

Para el Kremlin, este escenario de colaboración con Estados Unidos fue el catalizador que permitió que las fuerzas élite capturaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, sin una resistencia efectiva de los cuerpos locales.

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"
RELACIONADO

Relato de Carlos Lehder sobre la cárcel donde está Maduro en Nueva York: "es un planeta oscuro"

"Conocemos los nombres de estos traidores que huyeron de Venezuela y que trabajaban sistemáticamente para la inteligencia estadounidense", declaró Melik-Bagdasarov, subrayando que la falta de acción de los organismos de seguridad venezolanos fue determinante.

Reacción del Kremlin y el futuro jurídico de Maduro en Nueva York

Por su parte, el viceministro Sergei Ryabkov reiteró ante la agencia TASS que la captura representa un "acto de agresión armada" y exigió la liberación inmediata del que consideran el presidente legítimo de la nación caribeña. Mientras Rusia condena la detención, Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran en cárceles en Nueva York.

En Venezuela, el panorama político ha cambiado drásticamente. Tras la captura, Delcy Rodríguez asumió el mando del régimen y ha iniciado una reestructuración de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), nombrando a 12 oficiales superiores en un intento por retomar el control de las fuerzas militares tras las acusaciones de traición.

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpresivo nombre
RELACIONADO

Destapan quién habría traicionado a Maduro antes de que EE. UU. lo arrestara: sorpresivo nombre

La tensión internacional se mantiene en niveles máximos, con Rusia exigiendo el respeto a la soberanía venezolana mientras Estados Unidos avanza en el proceso judicial contra la cúpula capturada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Masacre en México: más de 15 muertos dejó ataque armado durante partido de fútbol

Estados Unidos

Tormenta invernal paraliza Estados Unidos: 21 muertos y millones sin electricidad

Europa

Red social X podría estar en graves problemas por la herramienta Grok: le pusieron la lupa

Otras Noticias

Corte Constitucional

Consejo Gremial pide a la Corte Constitucional tumbar el decreto sobre Emergencia Económica

Según el escrito, el decreto fue suscrito por una funcionaria que no tenía competencia legal para hacerlo, lo que constituye un vicio formal.

Estadio Atanasio Giradot

Bad Bunny es perseguido por sus fanáticos tras finalizar sus conciertos en Medellín

El artista sorprendió a sus fanáticos al aparecer por el techo de su vehículo en la calle.

James Rodríguez

Presidente de Nacional aclaró si existe posibilidad de fichar a James Rodríguez en 2026

Cesantías

Ojo trabajadores: esta será la nueva fecha límite para consignar cesantías en 2026

EPS

Escándalo en Famisanar por fiesta de fin de año que habría costado $119 millones: ¿de dónde salieron los recursos?