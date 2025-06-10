CANAL RCN
Jennifer López defiende la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La cantante manifestó su gran admiración por el puertorriqueño tras su próxima participación en el evento.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
06:28 p. m.
El mundo musical se ha conmocionado tras la confirmación de Bad Bunny para el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Este evento deportivo es considerado como uno de los más mediáticos y el más visto en la televisión estadounidense por lo que esta presentación ha contado con la presencia de diferentes artistas como Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, entre otros.

Sin embargo, se ha abierto una gran polémica alrededor del show del puertorriqueño ya que, desde diferentes sectores políticos, las personas han rechazado que un artista de habla hispana se presente en dicho recinto.

Jennifer López defiende la presentación de Bad Bunny

En una reciente entrevista para el programa Today, cadena de NBC, la artista fue cuestionada sobre las fuertes críticas que el puertorriqueño ha recibido tras confirmarse su participación en el evento.

Sin embargo, López manifestó sentirse asombrada ya que explicó que no conocía la polémica en la que el artista estaba involucrado. Así mismo, explicó que la participación del puertorriqueño se debe a que, actualmente, es considerado como el mejor cantante del mundo.

“No entiendo eso… es uno de los artistas más importante del mundo ahora mismo… probablemente es el mejor. Estoy súper emocionada de que la gente piense eso y lo vea porque creo que se sorprenderán gratamente porque su música trasciende el idioma… es increíble lo que ha hecho”, explicó.

Bad Bunny responde ante las críticas

Por supuesto, la respuesta por parte del intérprete de ‘Pitorro de coco’ no se han hecho esperar ya que, por medio de una reciente entrevista para el programa Saturday Night Live, manifestó su gran emoción por presentar el espectáculo de medio tiempo de la nueva edición del Super Bowl.

Así mismo, resaltó la relevancia de la comunidad latina por medio del trabajo que han construido en Estados Unidos.

“Especialmente a todos los latinos y latinas del mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que un logro mío, es una victoria para todos. Nuestra huella y nuestra contribución a este país, nadie podrá jamás quitarla ni borrarla… y si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender”, manifestó el artista.

