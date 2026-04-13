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EE.UU. bloquea el Estrecho de Ormuz tras fracaso de diálogo con Irán

El anuncio provocó un inmediato aumento en el precio internacional del crudo.

Noticias RCN

abril 13 de 2026
11:54 a. m.
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Desde este lunes comenzó el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Estados Unidos, impidiendo el tránsito de embarcaciones hacia y desde puertos iraníes.

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La medida se produce tras el fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán, y fue anunciada directamente por el presidente Donald Trump, quien advirtió que el bloqueo entraría en vigor a las 10 en punto.

Trump aseguró que “muchas cosas buenas están sucediendo para nuestro país” y que la acción busca impedir que Irán pueda vender petróleo, en coordinación con otros países aliados. El anuncio provocó un inmediato aumento en el precio internacional del crudo.

Reacciones de Irán y la Unión Europea

El portavoz de la Guardia iraní calificó la restricción como un “acto ilegal” y un ejemplo de piratería, subrayando que la seguridad de los puertos del Golfo Pérsico y del Mar de Omán es una responsabilidad compartida. Irán declaró que responderá con firmeza a lo que considera una violación del derecho internacional.

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Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea señaló que el bloqueo es “sumamente perjudicial”, alertando sobre sus efectos en la estabilidad energética global.

Movimientos en el Golfo Pérsico

Antes de la entrada en vigor del bloqueo, dos petroleros vinculados a Irán lograron abandonar el Golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, según datos de seguimiento marítimo.

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La tensión en la región aumenta mientras se espera la reacción de otros actores internacionales frente a la decisión estadounidense.

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