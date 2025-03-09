Donald Trump no descarta enviar más tropas a Polonia en medio de la guerra Rusia - Ucrania

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que tiene sobre la mesa la posibilidad de enviar más tropas a Polonia, país que es fronterizo con Ucrania y Rusia.

Este anuncio lo dio en medio de la reunión que tuvo en la Casa Blanca con su homólogo Karol Nawrocki. Desde que estalló la guerra, Polonia ha apoyado a Ucrania y es un corredor clave en el transporte de militares y ayuda humanitaria.

Reunión de Trump con Nawrocki

Cuando un periodista le preguntó a Trump sobre esta posibilidad, el mandatario no la descartó; siempre y cuando así se desee.

Meses atrás, ambos mandatarios ya habían tenido una reunión. Sin embargo, en aquel momento Nawrocki fue en condición de candidato a la Presidencia. Visitó Estados Unidos en búsqueda de apoyo.

Paralelamente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó que seguirá en la guerra si no se logra un acuerdo de paz. Las negociaciones para ponerle punto final a este conflicto parecen estar estancadas.

La reunión de Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un

“Creo que hay una luz al final del túnel (…) Veamos cómo se desarrolla la situación. Si no, entonces tendremos que resolver todas nuestras tareas militarmente”, sostuvo Putin.

El presidente ruso volvió a cuestionar la legitimidad de Volodímir Zelenski, el mandatario ucraniano. Incluso, le propuso viajar a Moscú en medio de los diálogos. Desde Rusia se cree que no es el presidente legítimo, asegurando que el mandato expiró en 2024.

Después de una cumbre que se desarrollará el jueves 4 de septiembre en París, Zelenski y otros dirigentes europeos tendrán un encuentro con Trump. Se espera que la conversación sea vía telefónica y después haya una rueda de prensa en el Palacio del Elíseo.

Por su parte, este miércoles 3 de septiembre, Putin se reunió con Xi Jinping y Kim Jong Un. El encuentro se dio por el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial.