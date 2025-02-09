Las razones detrás del ataque de Donald Trump al Tren de Aragua: ¿Cómo nació esta banda?

La banda criminal venezolana conocida como El Tren de Aragua se ha convertido en un punto central de la política de seguridad y migratoria de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump.

Con un reciente anuncio sobre un operativo contra una embarcación de la organización, el presidente de Estados Unidos dejó claro que la mega banda es una prioridad en su agenda.

Esta situación refleja lo que esto representa El Tren de Aragua para Donald Trump: un símbolo de las amenazas transnacionales y un argumento clave en su retórica de "mano dura" contra el crimen organizado y la inmigración ilegal.

El Tren de Aragua en la mira del Gobierno de Donald Trump

La designación de El Tren de Aragua como organización terrorista por parte del Departamento de Estado y los múltiples operativos contra presuntos miembros han puesto a la banda en el foco de la atención mediática y política.

El Tren de Aragua, catalogado como uno de los grupos criminales más poderosos de Venezuela, nació en las entrañas de la prisión de Tocorón y ha logrado expandir sus tentáculos por gran parte de América Latina, siguiendo las rutas del régimen venezolano.

Según informes de Insight Crime, los orígenes de esta poderosa organización criminal se remontan a 2005, cuando un grupo de trabajadores que formaban parte de un sindicato de obreros en la construcción de un proyecto ferroviario, que buscaba conectar los estados de Aragua y Carabobo, sentó las bases de lo que se convertiría en esta megabanda.

De acuerdo con Insight Crime, el sindicato comenzó cobrando por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a contratistas a cambio de seguridad.

Expertos en crimen organizado, como la organización Insight Crime, señalan que sus actividades ilícitas abarcan un amplio espectro de delitos, desde la extorsión y el secuestro hasta el tráfico de personas, drogas y armas.

Esta red criminal ha logrado establecerse en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y, según recientes informes, ha incursionado en Estados Unidos.

Aunque se desconoce la cantidad exacta de sus miembros en territorio estadounidense, su reputación ha crecido exponencialmente, lo que ha generado una alerta en las agencias de seguridad.

La lucha de Donald Trump contra El Tren de Aragua

Para la administración Trump, la lucha contra El Tren de Aragua es una parte integral de la batalla contra la migración masiva.

La banda se ha convertido en un ejemplo del "peligro" que, según el exmandatario, ingresa al país a través de la frontera.

El decreto que firmó al inicio de su segundo mandato, ordenando la designación de la banda como organización terrorista, subraya la importancia que esto representa El Tren de Aragua para Donald Trump, como un enemigo a combatir.

El grupo ha sido señalado como un desafío para la estabilidad del hemisferio, y la política de deportaciones rápidas de presuntos miembros ha sido una de las respuestas de su Gobierno.