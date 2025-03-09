Trump explota tras reunión de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un en China

El encuentro entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un, el primero entre los líderes de China, Rusia y Corea del Norte en 66 años, enfureció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump que, en Truth Social, sugirió que estarían conspirando en contra de los suyos.

La reunión entre los mandatarios y otros 20 líderes mundiales en Pekín obedece al desfile militar por el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que Xi quiso honrar a los soldados chinos que lucharon contra las tropas japonesas y exhibir su poderío militar y armamentístico.

Trump, celebró a lo lejos que el Dragón Rojo triunfara en la segunda guerra sino-japonesa, en la que tropas del país nipón invadieron Manchuria: “¡Espero que sean honrados y recordados con justicia por su valentía y sacrificio! Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino tengan un gran y duradero día de celebración”.

Pero inició su mensaje cuestionando las actuaciones de China frente a los EE. UU., "la gran pregunta es si el presidente Xi de China mencionará el enorme apoyo y la ‘sangre’ que Estados Unidos de América brindó a China para ayudarla a asegurar su libertad de un invasor extranjero muy hostil. Muchos estadounidenses murieron en la búsqueda de la Victoria y la Gloria de China”.

Foto: Truth Social

Trump sugiere que Kim y Putin planean algo contra el pueblo estadounidense:

Lo que trascendió, sin embargo, fue el fragmento de la publicación en la que el dos veces presidente sugiere que los líderes ruso y norcoreano se encontraron en China para conspirar en contra de los suyos:

“Les pido que transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un, quienes conspiran contra los Estados Unidos de América", se lee en el mensaje, que generó un pronunciamiento del Kremlin.

Yuri Ushakov, asesor de política exterior, dijo a la prensa que Trump, seguramente, hablaba con ironía e insistió en que “nadie está participando en un complot (contra Estados Unidos), nadie está tramando nada, no hay una conspiración”.

El roce entre ambos países ocurre a unos días de la Cumbre en Alaska en la que Trump y Putin se reunieron para buscar un alto a la guerra en Ucrania, sin llegar a una declaratoria de alto al fuego ni establecer una fecha tentativa en la que el mandatario ruso podría reunirse con Volodímir Zelenski.

Motivo por el que Trump dijo a la prensa en los últimos días: que estaba muy decepcionado con el presidente Putin “puedo decirlo. Y haremos algo para ayudar a que la gente viva”.