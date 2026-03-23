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Presidente Trump ordenó posponer ataques contra centrales eléctricas de Irán

Un par de días antes, el mandatario había amenazado con atacar las centrales eléctricas e infraestructura energética.

Donald Trump presidente de Estados Unidos (5)
FOTO: AFP

AFP

marzo 23 de 2026
08:49 a. m.
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A través de Truth Social, el presidente Donald Trump informó que Estados Unidos e Irán han mantenido conversaciones positivas y productivas en los últimos días.

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El diálogo busca bajar la tensión en Oriente Medio que completa varias semanas. Gracias a las conversaciones, el mandatario le dio la orden al Departamento de Guerra de posponer los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética.

Conversaciones van por buen camino, según Trump

La tensión ha ido en aumento desde el 28 de febrero. Aquel día, un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán resultó con varias muertes, siendo la más representativa la del ayatolá Alí Jamenei.

Cabe recordar que el sábado 21 de marzo, Trump había lanzado un ultimátum en el que amenazó con aniquilar las centrales eléctricas de Irán si no reabría el estrecho de Ormuz en un lapso de 48 horas.

Durante el tiempo dado, Irán mantuvo una posición desafiante e incluso amenazó con atacar la infraestructura en el Golfo Pérsico, donde hay puntos estratégicos y plantas desalinizadoras.

¿Cómo amanecen los mercados?

El anuncio del cese a los ataques se dio horas después de la apertura de Wall Street. Esto, tras liquidaciones en mercados europeos y asiáticos, junto al alza considerable del precio en el petróleo.

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A primera hora de este lunes 23 de marzo, el petróleo bajó más de 10%. Los barriles de Brent del Norte y West Texas Intermediate perdieron más del 14%, quedando en 96 y 84.37 dólares respectivamente.

Con respecto al mercado europeo, el panorama parece positivo, teniendo en cuenta que hubo pérdidas superiores al 2%.

Uno de los países que se ha referido al conflicto ha sido China, mencionando que la situación puede ser incontrolable si Trump cumplía con la amenaza. “Toda la región podría verse sumida”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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