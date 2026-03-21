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EE. UU. asegura que Irán perdió capacidad para amenazar el estrecho de Ormuz

En las últimas tres semanas, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 8.000 objetivos militares.

Foto: AFP
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AFP

marzo 21 de 2026
09:39 a. m.
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El ejército estadounidense afirmó este sábado que la capacidad de Irán para poner en riesgo la navegación en el estrecho de Ormuz quedó “reducida” tras el bombardeo de una instalación subterránea donde almacenaba misiles de crucero.

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El ataque, realizado con bombas antibúnker de 5.000 libras, destruyó además sitios de apoyo de inteligencia y repetidores de radar utilizados para monitorear el tránsito marítimo, según explicó el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

Cooper señaló que la operación se llevó a cabo contra una instalación “fortificada” en la costa iraní y subrayó que Washington continuará con este tipo de acciones para garantizar la libertad de navegación en la región.

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En las últimas tres semanas, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 8.000 objetivos militares, incluidos 130 buques iraníes.

Impacto en el mercado energético

La ofensiva se produce en medio de una fuerte presión sobre Washington por las repercusiones económicas de la guerra con Irán. Los precios del crudo se han disparado más de un 50% en el último mes, con el barril de Brent superando los 105 dólares.

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La tensión en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, ha encendido las alarmas en los mercados internacionales.

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También afirmó que Estados Unidos está cerca de cumplir sus objetivos militares y que evalúa “reducir” su despliegue en Oriente Medio. Mientras tanto, el CENTCOM insiste en que las operaciones seguirán hasta neutralizar la capacidad iraní de amenazar el comercio global.

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